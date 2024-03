»Razmere so katastrofalne« / Nova operacija izraelske vojske v bolnišnici v Gazi

Izraelska vojska trdi, da gre za natančno usmerjeno operacijo, ki temelji na obveščevalnih podatkih, da bolnišnico uporabljajo visoki pripadniki Hamasa

Izraelska vojska je danes sprožila novo operacijo na območju bolnišnice Al Šifa, največje v Gazi, od koder očividci poročajo o paniki, prisotnosti tankov in zračnih napadih na okoliška poslopja. Vojska trdi, da gre za natančno usmerjeno operacijo, ki temelji na obveščevalnih podatkih, da bolnišnico uporabljajo visoki pripadniki Hamasa.

Izrael po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zagotavlja, da njegovi vojaki operacijo izvajajo le v nekaterih delih bolnišnice, kjer naj bi se na novo organizirali pripadniki islamističnega gibanja Hamas ter od tam izvajali napade.

Iz bolnišnice je po poročanju prič slišati strele. Muhammad Al Sajid, ki je v poslopju, je za BBC dejal: "Vojaki so v poslopju. Več je mrtvih in ranjenih, vojaki so nekaj mladih moških aretirali. Razmere so katastrofalne."

Vojaki naj bi se zavedali pomena previdnega delovanja in ukrepov, s katerimi se izogniti škodi bolnikom, civilistom in medicinskemu osebju. Da bi olajšali komunikacijo, je vojska na območje napotila govorce arabščine, so še navedli in dodali, da ni potrebe po evakuaciji, poročajo tuje tiskovne agencije.

"V napadu je bilo več žrtev, več ljudi je ranjenih, a zaradi intenzivnosti spopadov in merjenja v vsakega, ki se približa oknu, ni mogoče nikogar rešiti," so opozorili.

Medtem ko so sprva zagotavljali, da ni potrebe po evakuaciji, so pozneje sredi spopadov, ki so se vneli na območju, izdal poziv vsem v bolnišnici in njeni okolici, naj odidejo.

Hamasova vlada na območju Gaze je izraelsko operacijo obsodila. Dejali so, da je vdor v bolnišnico s tanki, droni, orožjem in streljanjem vojni zločin in "očitna kršitev" mednarodnega humanitarnega prava, poroča BBC. Zdravstveno ministrstvo v Gazi pa je mednarodne organizacije pozvalo, naj "takoj ustavijo ta pokol proti bolnim, ranjenim, razseljenim in zdravstvenemu osebju, ki deluje v Al Šifi". Po njihovih podatkih je v bolnišnici okoli 30.000 ljudi. Ob vhodu v bolnišnico je izbruhnil požar, zaradi katerega se je več žensk in otrok zadušilo. Komunikacija je prekinjena, več ljudi pa je po njihovih navedbah ujetih v operacijskih dvoranah.

"Da bi ohranili svojo varnost, morate nemudoma zapustiti območje," je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik vojske Avičaj Adrae. Vse prisotnim je naročil, naj se napotijo proti zahodu in nato južno na "humanitarno območje".

Izraelska vojska je operacijo v Al Šifi, kamor so se na begu z domov zatekli tisoči Palestincev, ob številnih kritikah iz tujine izvedla že novembra. Glede na lastne navedbe so takrat našli orožje in drugo vojaško opremo, pa tudi podzemni predor, kjer naj bi Hamas v preteklosti zadrževal talce. Hamas je vse navedbe zanikal.

Izrael je sicer že večkrat obtožil Hamas, da iz bolnišnic in zdravstvenih centrov vodi vojaške operacije in od začetka vojne je vojska podobne operacije kot v Al Šifi izvedla že v več bolnišnicah.

Izrael je ofenzivo na Gazo sprožil po napadu vdoru Hamasa na izraelsko ozemlje 7. oktobra lani, v katerem so njegovi pripadniki ubili okrog 1160 ljudi, večinoma civilistov, in zajeli 250 talcev. V Gazi naj bi jih ostajalo okrog 130, a 33 naj bi jih bilo mrtvih.

Z namenom da uniči Hamas, je Izrael v nenehnem bombardiranju in siloviti kopenski ofenzivi doslej ubil najmanj 31.645 ljudi, med katerimi je po podatkih oblasti v Gazi večina žensk in otrok. Minulo noč naj bi bilo v napadih po vsej enklavi ubitih več deset ljudi, še piše AFP.

VK21bX6WW9c