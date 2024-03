Volitve v Rusiji / Putin dosegel rekordno podporo, prejel naj bi kar 76 milijonov glasov

Po 99,36 odstotka preštetih glasovih je Putin osvojil 87,32 odstotka glasov

Ruski predsednik Vladimir Putin je glede na skoraj vse preštete glasove na predsedniških volitvah osvojil 87 odstotkov glasov, s čimer si je prepričljivo zagotovil že peti mandat na čelu države. Putin je dosegel doslej najvišjo podporo, ki pa jo gre po ocenah opazovalcev pripisati predvsem represiji.

Po 99,36 odstotka preštetih glasovih je Putin osvojil 87,32 odstotka glasov, je danes sporočila ruska volilna komisija. Preostali trije kandidati, ki Putinu nikoli niso zares predstavljali konkurence, pa so prejeli po tri do štiri odstotke glasov. Volitev se je udeležilo 74 odstotkov volilnih upravičencev, kar je največ od leta 1991, poročajo tuje tiskovne agencije.

Putin je v prvem odzivu nekaj ur po zaprtju volišč v nedeljo ocenil, da je visoka volilna udeležba povezana z vojno v Ukrajini. "To je povezano z dejstvom, da smo dobesedno prisiljeni braniti interese svojih državljanov z orožjem v naših rokah," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal 71-letnik.

Povedal je še, da trenutno ne izključuje možnosti obširnega konflikta z zvezo Nato, a da bi to pomenilo, da bi bil svet le korak stran od tretje svetovne vojne. "Menim, da ni verjetno, da je to v interesu koga," je dodal. Dodal je, da se že sedaj v Ukrajini borijo številni vojaki iz držav članic Nata. "To ni nič dobrega, predvsem za njih, ker tam umirajo v velikih številkah," je poudaril.

V Kremlju so z izidi volitev zadovoljni. Kot je po poročanju AFP danes izpostavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, gre za odličen izid za Putina in zgovorno potrditev množične podpore njegovi poti za Rusijo.

Tudi ruska volilna komisija je danes pozdravila izide volitev. Kot je povedala vodja volilne komisije Ela Pamfilova, je za Putina glasovalo skoraj 76 milijonov ljudi. "To je rekordna številka," je poudarila.

Rekordna zmaga tlakuje Putinu pot za nov šestletni mandat. Opazovalci sicer opozarjajo, da je bila takšna zmaga predvsem mogoča zaradi represije, prisil in prevar, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Tridnevne volitve sta sicer zaznamovala okrepitev ukrajinskih napadov in vandalizem na voliščih. Kremelj je označil volitve tudi za trenutek, ko lahko ruski državljani izrazijo svojo podporo ruski vojni v Ukrajini, kjer so organizirali volitve na okupiranih območjih.

Neodvisni opazovalci so opozorili še na pritiske na javne uslužbence, ki so jih nadrejeni pozvali, naj glasujejo v velikem številu in celo fotografirajo svoje oddane glasovnice. Pojavila so se še poročila o velikem pritisku na prebivalce ukrajinskih območjih, ki jih je zasedla Rusija. Volitve na teh območjih so nezakonite in mednarodno nepriznane.

Predstavniki opozicije, združeni okoli pokojnega oporečnika Alekseja Navalnega, so Ruse pred volitvami pozvali k protestnim akcijam. V nedeljo, zadnji dan volitev, so opoldne po krajevnem času v vseh ruskih regijah s protesti pokazali odpor do Putinove dolgoletne vladavine.

Tiskovni predstavnik Kremlja Peskov je danes zmanjšal pomen protestov opozicije. Poudaril je, da se je vdova Navalnega, Julija Navalna, ki je med drugim pozvala k protestom, odcepila od domovine, s tem pa izgubila stik z njo in razumevanje države, pa tudi svoje korenine, poroča AFP.

