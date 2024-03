»Lažne volitve v Rusiji niso niti svobodne niti poštene«

Zahodne države kritične do ruskih predsedniških volitev: "Rezultat ne preseneča nikogar. Putin vlada avtoritarno, stavi na cenzuro, represijo in nasilje."

Zahodne države so kritične do predsedniških volitev, na katerih si je Vladimir Putin zagotovil nov mandat, pri čemer se po poročanju tujih tiskovnih agencij vrstijo ocene, da proces ni bil niti svoboden niti pošten.

"Volitve očitno niso niti svobodne niti poštene glede na to, kako je Putin spravljal politične nasprotnike v zapor in drugim onemogočil kandidaturo proti njemu," je v nedeljo sporočil tiskovni predstavnik sveta za nacionalno varnost Bele hiše.

Britanski zunanji minister David Cameron je spomnil, da so volitve potekale na zasedenih ozemljih v Ukrajini, ob pomanjkanju izbire za volitve in brez neodvisnega nadzora Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse). "Tako niso videti svobodne in poštene volitve," je zapisal na omrežju X.

"Lažne volitve v Rusiji niso niti svobodne niti poštene, rezultat ne preseneča nikogar. Putin vlada avtoritarno, stavi na cenzuro, represijo in nasilje," je medtem na omrežju X zapisalo nemško zunanje ministrstvo. Dodali so, da je volilni proces na zasedenih ozemljih v Ukrajini ničen in vnovičen primer kršitve mednarodnega prava.

Tudi v Parizu so danes obžalovali, da v Rusiji znova niso bili izpolnjeni pogoji za svobodne, pluralne in demokratične volitve. Je pa zunanje ministrstvo v izjavi pohvalilo pogum številnih ruskih državljanov, ki so na miren način izrazili svoje nestrinjanje s to kršitvijo njihovih temeljnih političnih pravic.

Podobno je volitve komentiral italijanski zunanji minister Antonio Tajani. Obenem je dodal, da si še naprej prizadevajo za pravičen mir, ki bi pripeljal do tega, da bi Rusija končala svojo vojno proti Ukrajini.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Putina označil za diktatorja, željnega oblasti, ki bi storil vse, da bi vladal večno.

