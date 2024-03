Kitajska / »Putinova ponovna izvolitev v celoti odseva podporo ruskega naroda«

Putinu ob vnovični izvolitvi čestitke iz Kitajske, osrednje Azije in Latinske Amerike

Vladimir Putin in Xi Jinping

© Flickr

Kitajska ter več držav Latinske Amerike in Azije je čestitalo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ob osvojitvi že petega mandata na čelu države. Kitajsko zunanje ministrstvo je še sporočilo, da si obetajo nadaljnjo krepitev odnosov med državama, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian je izrazil čestitke in dodal, da so "trdno prepričani, da bodo kitajsko-ruski odnosi pod strateškim vodstvom predsednika Xi Jinpinga in predsednika Putina še naprej napredovali".

Dodali so, da je Xi Putinu danes že poslal čestitko, v kateri je zapisal, da njegova ponovna izvolitev "v celoti odseva podporo ruskega naroda". "V zadnjih letih so bili Rusi enotni v premagovanju izzivov," je zapisal Xi. Po poročanju kitajskih medijev je izrazil prepričanje, da bo pod Putinovim vodstvom Rusija zmožna dosegati novo dosežke v narodnem razvoju.

Putinu sta čestitala tudi iranski predsednik Ebrahim Raisi in severnokorejski voditelj Kim Jong-un. Predsednik Tadžikistana Emomali Rahmon pa je izrazil upanje na okrepitev dvostranskih odnosov z Rusijo.

Čestitke je 71-letni ruski predsednik prejel še iz več držav Latinske Amerike. "Z več kot 87 odstotki je Putin zmagal vojno proti imperiju kolektivnega Zahoda," je sporočil predsednik Venezuele Nicolas Maduro.

Predsednik Nikaragve Daniel Ortega pa je govoril o zmagi, ki bo pripomogla k stabilnosti in boljši prihodnosti za človeštvo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik entitete BiH Republike Srbske Milorad Dodik pa je Putina označil za velikega državnika in prijatelja, "na katerega se lahko vedno zanesemo in ki bo čuval naše ljudi".

Medtem so voditelji zahodnih držav bolj zadržani in predvsem kritizirajo ruske volitve. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izid označil za nezakonit in označil Putina za diktatorja, željnega oblasti. Podobno sta volitve za nezakonite oz. nepravične označila zunanja ministra Velike Britanije in Italije, David Cameron in Antonio Tajani.