»To so bile volitve Putina proti Putinu«

Dolgoletni dopisnik iz Moskve opozarja, da pri tokratnih predsedniških volitvah v Rusiji praktično ni bilo drugega kandidata

Vladimir Putin, ruski predsednik, med oddajo volilnega listka

© www.kremlin.ru

Izid ruskih predsedniških volitev, na katerih je z 87-odstotno podporo slavil predsednik Vladimir Putin, je bil že vnaprej določen, je prepričan dolgoletni dopisnik RTV iz Moskve Miha Lampreht. V pogovoru za STA je danes poudaril, da so bile to volitve Putina proti Putinu, saj praktično ni bilo drugega kandidata.

"Ključno se mi zdi to, da so bile to volitve Putina proti Putinu. Praktično tukaj ni bilo drugega kandidata, vsi trije ostali kandidati so bili v bistvu iz tako imenovane sistemske opozicije," je dejal Lampreht.

Rekordna 74-odstotna volilna udeležba ga ni presenetila. Pri tako visoki podpori pa ocenjuje, da gre tudi za dediščino 25-letne vladavine Putina in posledico uniformiranja javnega diskurza. Ob mobilnih skrinjicah, elektronskem glasovanju in odsotnosti opazovalcev pa se je po njegovem mnenju znova pokazalo, "da ni važno v bistvu, kako volimo, važno je, kako štejemo glasove".

Na drugi strani je spomnil, da je več deset milijonov volivcev oddalo svoj glas in večina se je odločila, kot se je.

Miha Lampreht,

dolgoletni dopisnik RTV iz Moskve

Kot zanimivo je Lampreht izpostavil visoko, več kot 80-odstotno volilno udeležbo na zasedenih ukrajinskih ozemljih. Se mu pa zdi blasfemično, da je Putin dejal, da Ukrajina onemogoča, da se prebivalci teh ozemelj izrekajo na volitvah, kot da se je pozabilo, da so to ukrajinska ozemlja, ki so bila nasilno priključena Rusiji. Je pa opozoril, da "Rusi govorijo o volitvah na tako imenovanih novih ozemljih, tudi Putin je včeraj (...) obudil to staro zgodovinsko idejo tako imenovane Novorusije".

Opozoril je še na Putinov polnočni govor, ko je stopil predvsem pred mlade volivce. Putin je po besedah publicista deloval, kot da brani ta imperij in ga gradi na osnovi ideje ruskosti. "On je včeraj govoril, mi smo bratje v orožju, da je imel sanje o močni, neodvisni in svobodni Rusiji in da upa, da se bodo te sanje tudi uresničile. Putin se zdaj tukaj vede v bistvu, kakor da ni na oblasti že 25 let, on obljublja, kaj vse se bo zgodilo, kako se bo zgodilo in deli lekcije iz demokracije," je dodal.

Prepričan je, da je Putin nadvse ciničen in da mu je uspelo preseči že celotno sovjetsko propagando vseh nekdanjih voditeljev.

Dejal je še, da kljub ogromni podpori Putinu obstajajo tudi drugi ljudje in druga Rusija, kar je bilo vidno na nedeljski protestni pobudi Opoldne proti Putinu. "Se mi zdi pomembno sporočilo. Pokazali so, da Putin ni Rusija, ampak da je Putin pravzaprav v Rusiji oblast ugrabil oziroma prevzel," je pojasnil.

Lampreht je še opozoril, da je Putin v dveh letih vojne v Ukrajini prepričal svoje sodržavljane, da gre za spopad z Zahodom, obenem pa je na svojo stran pridobil t. i. globalni jug. Tako na primer 80 odstotkov svetovnega prebivalstva ne podpira sankcij proti Rusiji in posredno podpira Moskvo. "To bo velik problem za t. i. kolektivni Zahod, velik problem za Evropo," je dodal.