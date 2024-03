Slovenija izida ruskih volitev na ukrajinskih ozemljih ne bo priznala

Slovenija obsoja izvedbo volitev na zasedenih ukrajinskih ozemljih

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve

© Tamino Petelinšek / STA / Gov.si

Slovenija je danes obsodila izvedbo predsedniških volitev na ukrajinskih ozemljih pod rusko zasedbo in zatrdila, da njihovega izida ne bi priznala. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je v zvezi z volitvami v Rusiji, na katerih si je Vladimir Putin zagotovil nov mandat, pohvalila pogum ruske opozicije, ki da vliva upanje za demokratično Rusijo.

Predsedniške volitve v Rusiji, ki so potekale od petka do nedelje, so izvedli tudi na ukrajinskih ozemljih, ki so pod rusko zasedbo. Slovenija izvedbo volitev obsoja in poudarja, da njihovega izida ne bo priznala.

"Pred natanko desetimi leti je Rusija nezakonito priključila Krim. Konec tedna so na zasedenih ukrajinskih ozemljih potekale predsedniške volitve. Obsojamo in ne bomo priznali izvedbe teh "volitev" na ukrajinskih ozemljih niti njihovega rezultata," je na omrežju X sporočilo slovensko zunanje ministrstvo.

"Krim, Doneck, Lugansk, Zaporožnija in Herson so Ukrajina," so še zapisali v objavi.

Izvedbo "nezakonitih" volitev na ukrajinskih zasedenih ozemljih je sicer danes obsodila tudi EU, ki je poudarila, da so te nične in da izida volitev ne bo priznala. Unija je bila tudi kritična do volitev v Rusiji, ki so po besedah visokega zunanjepolitičnega predstavnika Josepa Borrella temeljile na represiji in ustrahovanju.

Zunanja ministrica Fajon je v zvezi z volitvami v Rusiji danes pohvalila pogum ruske opozicije, ki je pozvala k simboličnemu protestu proti Putinu na zadnji dan volitev.

"'Opoldne proti Putinu', s katerim je ruska opozicija včeraj pozvala na simboličen protest, je še en dokaz, da Putin ni Rusija in Rusija ni Putin. Palec gor za pogumno in živo civilno družbo, ki vliva upanje, da je ideja o drugačni, svobodni in demokratični Rusiji še živa," je na družbenem omrežju X zapisala zunanja ministrica Fajon.

Predsedniške volitve so zaznamovali številni incidenti na voliščih po vsej državi. Mnogi Rusi so nasprotovanje Putinovi dolgoletni vladavini izrazili v okviru pobude "Opoldne proti Putinu" in se v številnih mestih po državi zbrali na voliščih, zaradi česar so pred pred njimi nastale dolge vrste čakajočih na glasovanje.