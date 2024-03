Levica ne podpira Ursule von der Leyen, saj ta ni za pravično stanovanjsko politiko

"Močno upamo, da bo Levica prišla v Evropski parlament. Njeni trije ministri delajo dobro na zelo pomembnih področjih, kot sta stanovanjska politika in kultura," je dejal vodilni kandidat Evropske levice Walter Baier

Walter Baier na Poti ob žici 6. maja lani v Ljubljani

© Borut Krajnc

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen po junijskih evropskih volitvah ne more računati na podporo Evropske levice pri imenovanju za nov mandat, je v ponedeljek dejal vodilni kandidat te stranke Walter Baier. Von der Leyen namreč ni prava oseba za uresničitev njihovih ciljev, med katerimi je izpostavil pravično stanovanjsko politiko.

"Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu ne bo prejela podpore politične skupine Levice. Zagovarjamo vrednote in strategije, ki smo jih zapisali v našem programu, in von der Leyen se mi ne zdi prava oseba za uresničitev tega," je Baier v intervjuju za Evropsko novinarsko središče (ENR) povedal glede podpore vodilni kandidatki Evropske ljudske stranke (EPP) za predsednico prihodnje komisije.

Med osrednjimi temami volilnega programa je izpostavil stanovanjsko politiko, varna delovna mesta, dostop do javnih storitev - izobraževanja, zdravstva in javnega prometa. Ob tem je politik iz vrst avstrijskih komunistov poudaril, da je treba vse te socialne politike načrtovati v okviru zelenega in energetskega prehoda.

"Ursula von der Leyen v Evropskem parlamentu ne bo prejela podpore politične skupine Levice. Zagovarjamo vrednote in strategije, ki smo jih zapisali v našem programu, in von der Leyen se mi ne zdi prava oseba za uresničitev tega."



Walter Baier,

vodilni kandidat Evropske levice

V pogovoru za ENR, del katerega je tudi STA, je večkrat poudaril pomen pravične stanovanjske politike. V stranki si prizadevajo, da bi pravico do stanovanja po dostopni ceni, ki je tudi okoljsko ustrezno, vpisali v evropsko primarno pravo. Predlagajo določitev cenovne kapice za najemnine, vzpostavitev evropskega stanovanjskega sklada in strogih pravil za platforme za kratkoročno oddajanje nepremičnin, kot je Airbnb.

To je po Baierjevih besedah v splošnem interesu, zaradi česar upajo, da bodo njihova prizadevanja na tem področju prispevala tudi k večji podpori nacionalnih strank, ki so šibkejše in trenutno nimajo evropskega poslanca.

Med temi je slovenska članica stranke Levica, ki je konec februarja gostila predvolilni dogodek, na katerem so potrdili program in Baierja za vodilnega kandidata.

"Močno upamo, da bo Levica prišla v Evropski parlament. Njeni trije ministri delajo dobro na zelo pomembnih področjih, kot sta stanovanjska politika in kultura," je povedal.

Močna socialna politika pa je po njegovem mnenju tudi ključna v boju proti skrajni desnici, ki ji javnomnenjske ankete napovedujejo vzpon na junijskih volitvah.

Obenem se je treba zoperstaviti protipriseljenski politiki skrajne desnice, je še povedal Baier. Evropska azilna in migracijska politika mora biti povsem v skladu s splošno deklaracijo o človekovih pravicah in ženevsko konvencijo o statusu beguncev, je poudaril.

"Nedavno dogovorjeni migracijski pakt pa odpravlja pravico do azila, predvideva možnost večmesečnega pridržanja ljudi, ki pridejo na naše meje, pridržani v migrantskih centrih ob mejah pa bodo obravnavani, kot da niso vstopili na ozemlje EU. Lepe besede nikomur ne pomagajo. Politične stranke je treba ocenjevati po njihovih dejanjih."



Walter Baier,

vodilni kandidat Evropske levice

To pomeni postopke v skladu s človekovimi pravicami, zagotavljanje varnih poti v EU in pravično razdelitev prosilcev za azil med državami članicami.

"Nedavno dogovorjeni migracijski pakt pa odpravlja pravico do azila, predvideva možnost večmesečnega pridržanja ljudi, ki pridejo na naše meje, pridržani v migrantskih centrih ob mejah pa bodo obravnavani, kot da niso vstopili na ozemlje EU. Lepe besede nikomur ne pomagajo. Politične stranke je treba ocenjevati po njihovih dejanjih," je vodilni kandidat Evropske levice komentiral volilna programa EPP in Stranke evropskih socialistov (PES).

Levica se v svojem volilnem programu zavzema tudi za mir v Evropi in politično rešitev vojn, ki potekajo, je povedal Baier. "Zagovarjamo prenovljeno evropsko varnostno arhitekturo, ki bo odpravila grožnjo vojne na evropskih tleh, vključno s tveganjem za jedrski spopad med velesilami," je dejal.

Ob tem je poudaril, da obsojajo rusko agresijo na Ukrajino, in sicer zaradi velikega števila smrtnih žrtev in ker je v nasprotju z mednarodnim pravom.

"Mislim pa, da pomagati Ukrajincem zdaj pomeni ukrepanje in prizadevanje za konec vojne. Umrlo je že 500.000 ljudi, bojne linije so zastale. Kako dolgo se lahko to še nadaljuje? Želel bi si, da Evropska unija in predvsem Evropska komisija začneta diplomatska prizadevanja za začetek pogajanj, da bi dosegli premirje in umik ruskih sil," je povedal in podprl nedavni poziv papeža Frančiška k pogajanjem med Kijevom in Moskvo.

Glede širitve unije, ki se ji želijo pridružiti Ukrajina, Moldavija, Gruzija in tudi zahodnobalkanske države, pa v Evropski levici poudarjajo pomen spoštovanja koebenhavnskih kriterijev. Med temi sta spoštovanje človekovih pravic in vladavine prava, 70-letni avstrijski politik pa je dodal še spoštovanje sindikalnih in delavskih pravic.

V pogovoru za ENR je komentiral tudi proteste kmetov, ki že več tednov oziroma mesecev potekajo po številnih državah članicah EU. Varovanje okolja je po njegovem mnenju v interesu kmetov, saj ti najbolj trpijo zaradi degradacije okolja. Kot je še povedal Baier, je sramotno, da zaslužek kmetov znaša manj kot polovico povprečnega prihodka zaposlene osebe v Evropi.

Ukrepi, ki jih je v odziv na zahteve kmetov predstavila Evropska komisija, so po njegovem mnenju nezadostni. "Potrebovali bi temeljito reformo skupne kmetijske politike," se je zavzel.

Gre za drugega v nizu intervjujev z vodilnimi kandidati evropskih političnih strank, ki jih pred volitvami pripravlja Evropsko novinarsko središče. Intervju s kandidatko Zelenih Terry Reintke je bil objavljen konec februarja, predvidoma pa bodo sledili še intervjuji z drugimi kandidati.

PREBERITE TUDI:

kbFAJeYkIEg

lfkwMZwc4bo