Združeni narodi / »Stroge omejitve pomoči v Gazi bi bile lahko vojni zločin«

© UN

Združeni narodi so danes opozorili, da bi stroge omejitve, ki jih je Izrael uvedel za vstop humanitarne pomoči v Gazo, lahko pomenile uporabo lakote kot orožja v vojni, kar bi lahko predstavljalo vojni zločin. Visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk je Izrael pri tem pozval, naj zagotovi varen dostop do pomoči za ljudi v enklavi.

"Lakota, stradanje in pomanjkanje so posledica obsežnih omejitev Izraela pri dostavi in razdelitvi humanitarne pomoči in komercialnega blaga, posledica razselitve večine prebivalstva in uničenja pomembne civilne infrastrukture," je v izjavi danes dejal Türk.

"Obseg, v katerem Izrael še naprej omejuje vstop pomoči v Gazo, kot tudi način, na katerega nadaljuje sovražnosti, lahko pomeni uporabo stradanja kot metode vojne, kar predstavlja vojni zločin," je opozoril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Združeni narodi so v ponedeljek opozorili, da se več kot 1,1 milijona prebivalcev Gaze sooča s "katastrofalno lakoto", kar je največje število, ki so ga doslej zabeležili pri svetovni organizaciji. Še zlasti so razmere kritične za 300.000 ljudi na severu Gaze, so opozorili.

Izrael je po mnenju ZN kot okupacijska sila dolžan prebivalstvu zagotoviti hrano in zdravstveno oskrbo ter olajšati delo humanitarnih organizacij za zagotavljanje te pomoči. "Izrael mora zagotoviti, da ima prebivalstvo dostop do te pomoči na varen in human način," je dejal Turk, ob tem pa opozoril, da se čas izteka.

Tiskovni predstavnik agencije ZN za usklajevanje humanitarne pomoči (Ocha) Jens Laerke pa je v pogovoru z novinarji v Ženevi izrazil bojazen agencije, da bi lahko brez ukrepanja zaradi lakote umrlo več kot 200 ljudi na dan, še poroča AFP.

