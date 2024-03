»Izid volitev v Rusiji nima nobenega pomena«

Vdova ruskega oporečnika Alekseja Navalnega, Julija Navalna je danes Ruse, ki nasprotujejo predsedniku Vladimirju Putinu, pozvala, naj ne odnehajo v prizadevanjih za svobodno Rusijo. Izid predsedniških volitev, na katerih si je Putin zagotovil še peti mandat, po njenih besedah nima nobenega pomena, Putin pa ni legitimni predsednik Rusije.

Putin je na predsedniških volitvah, ki so potekale od petka do nedelje, po uradnih podatkih osvojil nekaj več kot 87 odstotkov glasov. Neodvisni ruski opazovalci so volitve, na katerih dolgoletni voditelj ni imel pravega nasprotnika, označili za najbolj skorumpirane v postsovjetski zgodovini države, do njih pa so bili kritični tudi na Zahodu.

"Te volitve so končane, a nič ni končano. Nasprotno, zbrati bi morali moči in delati trdneje kot kdaj koli prej," je v video sporočilu na Instagramu danes dejala Navalna, ki živi zunaj Rusije.

"Ne smemo opustiti (tega) dela samo zato, ker ne prinaša takojšnjih rezultatov, temveč se raje oborožiti s potrpljenjem in iti naprej," je poudarila. "Ne odnehajte, Rusija bo svobodna," je pozvala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

"Izid teh volitev nima nobenega pomena. Putin želi svetu pokazati, da naj bi imel ogromno podporo," je povedala Navalna.

Kot je še zatrdila, bodo delali na tem, da mednarodna skupnost ne bo priznala Putina kot legitimnega voditelja in se z njim ne bo pogajala.

V videu se je tudi zahvalila vsem, ki so se v nedeljo po vsej Rusiji in v tujini udeležili volilnega protesta. Številni Rusi so se namreč v okviru pobude "Opoldne proti Putinu" zbrali na voliščih, zaradi česar so pred pred njimi nastale dolge vrste čakajočih na glasovanje.

"Sebi in drugim smo dokazali, da Putin ni naš predsednik," je dejala Navalna, ki je v nedeljo opoldne stala v vrsti za glasovanje na ruskem veleposlaništvu v Berlinu, kjer živi velika ruska skupnost.

Volitve v Rusiji so potekale mesec dni po smrti Alekseja Navalnega, enega najglasnejših kritikov Kremlja, ki je umrl v dvomljivih okoliščinah v oddaljeni zaporniški koloniji na severu Rusije. Podporniki Navalnega trdijo, da je bil opozicijski voditelj na ukaz Putina ubit na predvečer načrtovane izmenjave zapornikov z Zahodom.