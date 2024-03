EU / Zakon za zaščito novinarjev in aktivistov pred strateškimi tožbami

Namen nove direktive, ki jo je potrdil Svet EU, je zagotoviti zaščito novinarjem, medijskim organizacijam, aktivistom in drugim, ki delujejo na področjih, kot so temeljne pravice, okolje ali boj proti korupciji

Države članice EU so danes sprejele zakon za zaščito novinarjev in aktivistov pred t. i. strateškimi oz. SLAPP tožbami, katerih namen je ustrahovati in utišati kritično javnost. V skladu s sprejeto direktivo bodo imeli posamezniki, ki so tarča tožb, med drugim možnost zaprositi sodišče, da postopek predčasno opusti.

Osebe, ki so tarča strateških tožb, bodo imele koristi od številnih postopkovnih zaščitnih ukrepov in varoval. Ti ukrepi se bodo uporabljali pri očitno neutemeljenih zahtevkih ali zlorabah sodnih postopkov v civilnih zadevah s čezmejnimi posledicami, so pojasnili pri Svetu EU.

Posamezniki lahko v skladu s sprejeto direktivo zaprosijo sodišče za zavrnitev take neutemeljene tožbe v najzgodnejši možni fazi. Če se ugotovi, da je postopek zlorabljen, lahko sodišče odloči, da mora tožnik kriti stroške postopka, vključno s stroški pravnega zastopanja, ki jih ima žrtev SLAPP.

Sodniki bodo lahko tudi odločili, da stranki, ki je sprožila strateško tožbo, naložijo kazen ali druge ukrepe, so še pojasnili pri Svetu.

Države članice morajo tudi vzpostaviti predpise, ki združenjem, organizacijam in sindikatom omogočajo podporo tožencu ali zagotavljajo informacije v postopku. Vzpostaviti bodo morale tudi kontaktne točke za žrtve takšnih zlorab.

Nova zakonodaja bo veljala tudi v čezmejnih primerih. V skladu z direktivo se bodo primeri tožb SLAPP obravnavali kot čezmejni, razen če bosta obe strani imeli sedež oziroma stalno bivališče v državi, kjer se bo nahajalo sodišče, in bo primer relevanten le za eno državo članico.

Evropski parlament je direktivo potrdil konec prejšnjega meseca. Novi zakon bo začel veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu EU, države članice pa imajo dve leti časa, da direktivo prenesejo v svojo nacionalno zakonodajo.