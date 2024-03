Trump / »ZDA ne bodo zapustile zveze NATO, če bodo preostale članice izpolnile svoje finančne obveznosti«

Pretekle kritike na račun zavezništva pa je označil za pogajalsko taktiko, da bi članice prisilil k večjim izdatkom za obrambo

Trump je bil v času svojega mandata pogosto kritičen do Nata in je zahodne zaveznice obtoževal, da ne prispevajo dovolj in jemljejo za samoumevno, da se lahko za zaščito zanesejo na ZDA

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v torek izjavil, da v primeru njegove vrnitve v Belo hišo ZDA ne bodo zapustile zveze Nato, če bodo preostale članice izpolnile svoje finančne obveznosti. Pretekle kritike na račun zavezništva pa je označil za pogajalsko taktiko, da bi članice prisilil k večjim izdatkom za obrambo.

"Menim, da so ZDA plačevale 90 odstotkov stroškov zveze Nata. Lahko bi bilo 100 odstotkov. To je nepravično," je Trump povedal za televizijo GB News in poudaril, da je zavezništvo pomembnejše za Evropo kot za ZDA. Ponovno je opozoril, da številne članice ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti do zavezništva. "ZDA bi morale plačati svoj delež, ne pa delež vseh drugih," je dodal.

Svoje nedavne grožnje, da bo Rusijo spodbudil k napadu na članice Nata, ki ne izpolnjujejo svojih finančnih obveznosti, je označil za pogajalsko taktiko, da bi članice prisilil k večjim izdatkom za obrambo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Menim, da so ZDA plačevale 90 odstotkov stroškov zveze Nata. Lahko bi bilo 100 odstotkov. To je nepravično. ZDA bi morale plačati svoj delež, ne pa delež vseh drugih."



Donald Trump,

nekdanji ameriški predsednik

Ob tem je dodal, da v primeru njegove ponovne izvolitve za predsednika Washington ne bo zapustil Nata, če bodo članice izpolnile svoje finančne obveznosti, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trump, ki se pogosto hvali, da bi lahko vojno v Ukrajini končal že prvi dan svojega mandata, je v pogovoru za GB News ponovil, da bi se lahko pogajal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. "S Putinom sem se odlično razumel. To je dobro, ne slabo," je še dodal.

Trump je bil v času svojega mandata pogosto kritičen do Nata in je zahodne zaveznice obtoževal, da ne prispevajo dovolj in jemljejo za samoumevno, da se lahko za zaščito zanesejo na ZDA.

zDTcXmDV-Nw