Zamrznjen zakon o priseljevanju

Teksaški zakon kriminalizira "nezakonite" migracije in policistom dovoljuje, da aretirajo osumljene nezakonitega prehoda meje iz Mehike v ZDA

Zvezno prizivno sodišče v ZDA je v torek znova zamrznilo sporni teksaški zakon, ki policiji v tej zvezni državi omogoča, da aretira in deportira migrante, ki iz Mehike "nezakonito" prestopijo mejo z ZDA. Prizivno sodišče je tako odločilo nekaj ur po tem, ko je ameriško vrhovno sodišče odpravilo zadržanje zakona, poročajo tuje tiskovne agencije.

V nekaj urah, ko je zakon veljal, je Mehika zavrnila sprejem vseh migrantov, ki jih je Teksas deportiral na podlagi zakona SB4, poroča britanski BBC. "Mehika kategorično zavrača vsak ukrep, ki državnim ali lokalnim oblastem omogoča izvajanje nadzora nad priseljevanjem ter aretacijo in vračanje državljanov ali tujcev na mehiško ozemlje," je v sporočilu za javnost v torek zapisalo mehiško zunanje ministrstvo.

Zakon, znan tudi kot senatni zakon ali SB4, kriminalizira nezakonite migracije in teksaškim policistom dovoljuje, da aretirajo osumljene nezakonitega prehoda meje iz Mehike v ZDA. Teksaška sodišča lahko odredijo tudi izgon in izrečejo dolgotrajne zaporne kazni za ponavljajoče se nezakonite prestope meje.

"Mehika kategorično zavrača vsak ukrep, ki državnim ali lokalnim oblastem omogoča izvajanje nadzora nad priseljevanjem ter aretacijo in vračanje državljanov ali tujcev na mehiško ozemlje."



Mehiško zunanje ministrstvo

Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna zakonu iz Teksasa odločno nasprotuje in trdi, da je za vprašanja priseljevanja pristojna zvezna vlada in ne posamezne zvezne države.

Zvezni sodnik je senatni zakon, ki ga je guverner Teksasa, republikanec Greg Abbott, podpisal decembra lani, februarja začasno blokiral, češ da je v nasprotju s ključnimi določbami zvezne zakonodaje o priseljevanju. Vendar je prizivno sodišče, na katerem prevladujejo konservativci, sporočilo, da zakon lahko začne veljati, če vrhovno sodišče ne odloči drugače.

Vrhovno sodišče, kjer imajo večino konservativci, je v začetku tega meseca izdalo začasno odredbo zadržanju senatnega zakona, a jo je v torek preklicalo. Nekaj ur zatem je prizivno sodišče zakon znova zamrznilo.

Visoki predstavniki Mehike so do teksaškega zakona kritični, češ da je protimigrantski, in svarilo, da bo poslabšal odnose z ZDA. Ameriško ministrstvo za pravosodje pa je opozorilo, da bi zakon SB4 ustvaril sovražno okolje, v katerem bi bila skupnost migrantov izpostavljena sovraštvu, diskriminaciji in rasnemu profiliranju.

Vprašanje migracij ima pomembno vlogo v kampanji pred novembrskimi predsedniškimi volitvami v ZDA. Republikanci predsedniku Bidnu očitajo, da je izgubil nadzor nad varovanjem južne meje ZDA. Najverjetnejši kandidat republikancev na volitvah Donald Trump večkrat govori o invaziji na ZDA.

ZGOnDcUeCoI

b5xdtVLvqrI

4DEhfEQz3Wk