Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu

V okviru kampanje ministrstva za digitalno preobrazbo in partnerjev v šestih mestnih občinah pripravljajo okrogle mize

V okviru kampanje ministrstva za digitalno preobrazbo in partnerjev z naslovom Mesec boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu danes v šestih mestnih občinah pripravljajo okrogle mize. Na njih bodo sodelovali sogovorniki iz šolstva, centrov za socialno delo, zdravstva, policije, tožilstva in nevladnih organizacij.

Okrogle mize, na katere organizatorji vabijo učitelje, ravnatelje osnovnih in srednjih šol, socialne delavce, psihologe, pediatre, policiste in tožilce ter tudi starše otrok in mladostnikov, bodo danes ob 11. uri v Celju, Mariboru, Kranju, Murski Soboti, Novem mestu in Novi Gorici.

Kot je na ponedeljkovi predstavitvi kampanje napovedala ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh, se bodo na okroglih mizah pogovarjali predvsem o tem, kako ravnati, kadar se sami ali kdo v naši bližini prepozna kot žrtev medvrstniškega nasilja na spletu. Poleg današnjih okroglih miz čez tri tedne pripravljajo še šest okroglih miz v preostalih šestih mestnih občinah.

V času kampanje bodo skupaj z ministrstvom za vzgojo in izobraževanje in točko osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, ki deluje pod okriljem ljubljanske fakultete za družbene vede, pripravili tudi gradiva za učitelje, starše ter otroke in mlade. Ves čas pa bo potekala še oglaševalska kampanja, v kateri sodelujejo tudi znani športniki.

Ob uradnem zaključku kampanje 10. aprila pa bodo ministri, ki so podprli kampanjo, tudi podpisali memorandum, s katerim se bodo zavezali k ukrepom na sistemski ravni - tako za obvladovanje kot tudi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja na spletu, je še pojasnila ministrica.

Pri kampanji poleg več ministrstev sodelujejo tudi točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos) in policija. Namen kampanje je mlade, šolnike in starše ozaveščati o varnem in odgovornem vedenju na spletu ter o tem, kako se odzvati v primerih spletnega nasilja.