Izraelski obrambni minister na obisk v Washington

Izraelski minister bo ZDA obiskal v času, ko ta pomembna zaveznica stopnjuje pritisk na Izrael, naj prekliče načrtovano ofenzivo v Rafi na jugu Gaze

Izraelski obrambni minister Joav Galant bo prihodnji teden obiskal Washington, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP danes sporočila izraelska vlada. Minister bo ZDA obiskal v času, ko ta pomembna zaveznica stopnjuje pritisk na Izrael, naj prekliče načrtovano ofenzivo v Rafi na jugu Gaze.

Kabinet izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je pred tem v torek napovedal obisk delegacije v Washingtonu na zahtevo ameriškega predsednika Joeja Bidna. Osrednja tema pogovorov naj bi bila načrtovana ofenziva v Rafi, kamor se je pred spopadi zatekla večina prebivalstva enklave.

V Rafi, ki leži tik ob meji z Egiptom, je trenutno okoli 1,5 milijona Palestincev, večinoma notranje razseljenih iz preostalih delov enklave, ki so tam našli zatočišče pred spopadi. Gre za zadnje mesto v Gazi, ki še ni bilo tarča izraelske kopenske ofenzive.

Iz kabineta izraelskega premierja so ta mesec sporočili, da je Netanjahu odobril načrt vojaške operacije v mestu. Podrobnosti in časovnega okvirja niso podali, so pa zapisali, da je predvidena evakuacija prebivalcev, ki so v mestu našli zatočišče. Domnevno naj bi ljudi premestili na t. i. humanitarne otoke v osrednjem delu Gaze. Zaradi vsesplošnega uničenja enklave sicer ni jasno, kako bodo ti otoki delovali, vendar pa naj bi vojska ljudem zagotovila pomoč in začasna prebivališča.

Številne države in mednarodne organizacije opozarjajo, da bi kopenska invazija na Rafo privedla do humanitarne katastrofe. ZDA pa so prejšnji teden sporočile, da želijo videti načrt izraelske operacije v Rafi in poudarile, da ne morejo podpreti nobenega načrta, ki ne bo vseboval verodostojnih predlogov za zaščito civilistov.