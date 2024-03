Ta starim je odzvonilo / Imate mobilno napravo, ki je ne potrebujete več?

Akcija zbiranja odsluženih mobilnih naprav

© pixabay.com

Družbi Zeos in Janus Trade sta v okviru evropskega projekta pripravili akcijo zbiranja starih mobilnih naprav. Delujoče naprave bodo odkupili in bodo še v uporabi, nedelujoče bodo oddali v reciklažo. Akcija, ki so jo poimenovali Ta starim je odzvonilo, traja od danes do 20. junija, so sporočili organizatorji.

Kot pojasnjujejo na spletni strani, je treba pred oddajo iz naprave odstraniti morebitni SIM- in spominsko kartico, jo ponastaviti v tovarniške nastavitve in izbrisati vsebine, nato pa jo po pošti poslati na naslov družbe Janus Trade.

Tam bodo naprave pregledali in za delujoče nakazali odkupnino, v vsakem primeru pa bodo pošiljatelji dobili povrnjene stroške poštnega pošiljanja.

"Vaša naprava bo po prejemu pregledana in bo po izbrisu podatkov še nekaj časa služila naslednjemu uporabniku. Če imate pokvarjeno, staro ali neuporabno napravo, pa imate vseeno možnost, da jo oddate in poskrbljeno bo za pravilno recikliranje. V vsakem primeru boste prispevali k ohranitvi okolja," so navedli v današnjem sporočilu za javnost.

Odkupno ceno stare naprave bo določil partner, in sicer glede na stanje, v katerem je naprava na dan prejema, in njeno delovanje oz. okvaro. Na višino odkupne cene vpliva tudi starost mobilne naprave, torej model naprave, glede na cenovni razred, po katerem je bila nekoč v prodaji, navajajo v pravilih akcije.

Ta poteka v okviru evropskega projekta Life ECOSWEEEE, pri katerem želijo partnerji iz 12 evropskih držav povečati količino zbranih majhnih e-odpadkov in baterij. "Ti odpadki vsebujejo nevarne snovi in povzročajo resno onesnaževanje okolja in skrb za zdravje, če z njimi ne upravljamo trajnostno. Poleg tega vsak izdelek, ki ni oddan na pravo mesto ali v ponovno uporabo, predstavlja zapravljeno priložnost in izgubljene naravne vire, redke materiale, ki so potrebni za izdelavo novih aparatov in baterij," pojasnjujejo.