Pol leta vojne v Gazi / Mrtvih 31.923 Palestincev, ranjenih več kot 74.000

Število mrtvih v zadnjih dneh narašča tudi v izraelski operaciji v bolnišnici Al Šifa v Gazi

Izraelska vojska je v večdnevni operaciji v največji bolnišnici v Gazi Al Šifa, ki še poteka, po lastnih navedbah doslej ubila najmanj 90 teroristov, od tega 40 v zadnjem dnevu. Obenem so aretirali in na zaslišanje v Izrael privedli še 160 ljudi, 300 pa so jih zaslišali v Gazi, so sporočili iz vojske.

Izraelska vojska je v ponedeljek ponovno vdrla v največjo bolnišnico v palestinski enklavi, kjer je po lastnih navedbah posredovala proti palestinskemu islamističnemu gibanju Hamas. Doslej sta v operaciji umrla najmanj dva izraelska vojaka, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V skoraj pol leta trajajoči vojni v Gazi je doslej umrlo najmanj 31.923 Palestincev, od tega najmanj 104 v zadnjem dnevu, so sporočili z zdravstvenega ministrstva v Gazi. Ranjenih pa je bilo več kot 74.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.