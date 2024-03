Kdo bo nasledil Tanjo Fajon?

Za mesto predsednika SD se bodo potegovali Jani Prednik, Tadej Beočanin in Milan Brglez

Kandidacijska komisija SD je po pregledu soglasij pripravila predlog kandidatne liste za volilni kongres. Za mesto predsednika se bodo potegovali Jani Prednik, Tadej Beočanin in Milan Brglez. Pet kandidatov pa se bo potegovalo za mesto glavnega tajnika, med drugim nekdanji minister za kulturo Dejan Prešiček in nekdanji šef Sove Sebastjan Selan.

Soglasje h kandidaturi za predsednika stranke so torej podali trije kandidati, ki so v preteklih dneh to tudi že sporočili javnosti, in sicer vodja poslanske skupine SD in sedanji podpredsednik stranke Prednik, evropski poslanec Brglez in župan Ajdovščine Beočanin.

Kongres skladno s statutom voli tudi dve podpredsednici in dva podpredsednika stranke. Za mesto podpredsednice se bodo potegovale ministrica za pravosodje Andreja Katič, poslanki Meira Hot in Bojana Muršič, podžupanja občine Velenje Aleksandra Vasiljevič, pa tudi Elizabeta Koštric, Jerneja Kreuh in Mirjana Ribič. Za mesto dveh podpredsednikov pa se bodo potegovali evropski poslanec in sedanji podpredsednik Matjaž Nemec, predsednik Mladega foruma SD Luka Goršek in poslanec Damijan Zrim. Na seznamu kandidatov so še župan Tolmina Alen Červ, strokovni sodelavec poslanske skupine SD Gorazd Prah in direktor krajinskega parka Ljubljansko barje Janez Kastelic.

Za mesto glavnega tajnika se bo potegovalo pet kandidatov, in sicer nekdanji minister za kulturo Prešiček, nekdanji šef Slovenske obveščevalno-varnostne agencije (Sova) Selan, župan Jesenic Peter Bohinec, vodja kabineta pravosodne ministrice Katič Živa Živkovič in Martin Rudnik.

Precej daljši pa so seznami za druge vodstvene funkcije v stranki. Soglasje h kandidaturi za člane predsedstva SD je podalo več deset kandidatov, prav tako za člane nadzornega odbora, za predsednika nadzornega odbora pa trije kandidati.

"Velik odziv članstva SD v procesu evidentiranja in vseh, ki so podali soglasje za kandidaturo na 15. kongresu SD, je znak organiziranega, motiviranega in aktivnega članstva, ki želi odprto, javno in kritično soočenje mnenj, vizij ter pogledov na vlogo, položaj in delo Socialnih demokratov v prihodnosti," so ob tem zapisali v SD.

Predlog kandidatne liste bo še ta teden potrdilo tudi predsedstvo SD ter ga nato poslalo v razpravo članstvu.

V tednih pred kongresom se bo po Sloveniji zvrstilo več predkongresnih dogodkov, na kateri se bodo predstavili kandidati in kandidatke za funkcije ter organe stranke. Prvi dogodek bo že v četrtek v Vipavskem križu, nato pa bodo sledile še predkongresne razprave v Velenju, Mariboru, Kranju, Ljubljani, Ptuju in Novem mestu, napovedujejo v stranki.