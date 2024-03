Džoint taktika

Svoboda bi mlade na volišča privabila z referendumom o medicinski konoplji

Gibanje Svoboda je vložilo že tri predloge za posvetovalne referendume, ki bi potekali skupaj z junijskimi evropskimi volitvami. Eden izmed njih bi bil o pridelavi, predelavi in prometu konoplje v medicinske namene. Ni še čisto jasno, o čem bi volivci odločali, poteza pa je videna predvsem kot poskus privabljanja mladih na volišča. Medtem so v podmladku Svobode predlagali bolj ambiciozen referendum – o rekreativni uporabi konoplje. Odločanje o enem ali drugem vprašanju pa ni verjetno, saj so svojo podporo vsem trem referendumom odrekli tako Socialni demokrati kot Levica.

V petek, 15. marca so člani Gibanja Svoboda na tiskovni konferenci sporočili, da so vložili še dva predloga za posvetovalni referendum, enega na temo uvedbe preferenčnega glasu na državnozborskih volitvah, drugega pa na temo urejanja zakonodaje okoli konoplje, ki se uporablja v medicinske namene. Poslanska skupina največje parlamentarne stranke je torej dodala še dva posvetovalna referenduma že prej vloženemu, o evtanaziji. Vsi trije referendumi bi potekali na isti dan.

Poslanska skupina Svobode po vseh indicih hoče, da bi to bil 9. junij, dan, ko se bodo zgodile tudi volitve v Evropski parlament. Vodja poslanske skupine Borut Sajovic je dejal, da »današnja vložitev predlogov to omogoča, da na tako pomembni zgodbi, kot so evropske volitve, ki so vedno slabo obiskane, ljudi povprašamo, da podajo svoje mnenje o treh pomembnih vprašanjih«.

Jasno je, da so vsa tri referendumska vprašanja namenjena med drugim tudi temu, da na volišča privabijo levosredinske volivce, ki so tradicionalno manj zvesti in na evropskih volitvah v primerjavi s parlamentarnimi bolj pogosto ostanejo doma. Sploh vprašanje konoplje pa se zdi namenjeno mladim, ki so prav tako skupina, ki ima manjšo volilno udeležbo od povprečne. Na prejšnjih evropskih volitvah pred petimi leti so volivci med osemnajstim in tridesetim letom predstavljali le 10 odstotkov vseh volivcev, medtem ko so starejši od 60 let predstavljali kar 48 odstotkov vseh volivcev.

Ni pa še čisto jasno, o čem sploh bi volivci odločali pri morebitnem referendumu o medicinski konoplji. Uporaba konoplje v medicinske namene je namreč že trenutno v Sloveniji legalna, a je kljub temu v realnosti slovenskim bolnikom nedostopna. V Gibanju Svoboda napovedujejo, da bi ob pritrditvi ljudi na referendumu zakonsko uredili še pridelavo, predelavo in promet konoplje, zdaj namreč te zadeve še niso legalne. »Te stvari zdaj niso dovolj jasno urejene. Možnost uporabe v zdravstvu sicer imamo, vendar izdelke uvažamo iz tujine. Konopljo v ta namen uporablja veliko ljudi,« je na tiskovni konferenci pojasnil Darko Kranjc, poslanec Svobode.

Tiskovna predstavnica poslanske skupine Nuša Baranja je še dodala, da so v trenutnem stanju »bolniki prepuščeni uporabi izdelkov vprašljive kakovosti, ki so pogosto obdelani z drugimi zdravju škodljivimi substancami. Dostopnost konoplje za medicinske namene ostaja omejena zgolj na črni trg, kar koristi predvsem prekupčevalcem, bolniki oziroma uporabniki pa uživajo konopljo in izdelke iz konoplje, katerih kakovost je vprašljiva in nemalokrat ni v skladu z medicinskimi zahtevami«. Ob vsem tem pa še vedno nismo izvedeli, točno katere zakone bi bilo treba spremeniti, da bi sistem pridelave, predelave in prometa konoplje stekel tudi v dejanskosti.

Še pred petkovo najavo dveh novih referendumov pa je podmladek stranke Gibanje Svoboda mladi glede konoplje predlagal bolj ambiciozen referendum. Predlagali so namreč posvetovalni referendum o legalizacije uporabe konoplje v rekreativne namene, sledeč nemškemu modelu. Nemčija bo namreč s prvim aprilom prva večja evropska država, kjer bo uporaba, posest, gojenje doma (do tri rastline) ter prodaja (v državnih neprofitnih ustanovah) konoplje v rekreativne namene legalna za odrasle osebe.

»Z vidika uporabnikov bi bila to ogromna pridobitev, saj bi uživanje substanc postalo bistveno bolj predvidljivo. Paradoksalno bi s tem izboljšali javno zdravje zaradi zmanjšanja zastrupitev ali drugih zdravstvenih zapletov, do katerih prihaja sedaj ob uživanju sumljivih substanc iz črnega trga,« so zapisali v podmladku, dodali pa so še, da bi obdavčitev prodaje konoplje bila dobra tudi za zbiranje sredstev za večanje ozaveščenosti o nevarnih substancah. »V tako imenovani vojni proti drogam, kjer je eno izmed "bojišč" tudi konoplja, imamo po desetletjih bitk jasnega zmagovalca – droge,« so še sporočili iz podmladka.

Predsednik Gibanja Svoboda mladi Matej Grah je napovedal, da bi v podmladku v primeru referenduma podprli kampanjo za omiljeno referendumsko vprašanje, hkrati pa se tudi zavzemali za postopen premik v smer legalizacije za rekreativno uporabo. Ob temu še priznava, da bi več mladih na volišča pritegnilo, če bi že zdaj odločali o rekreativni uporabi, a da je nekje treba začeti. »To je le prvi korak, po katerem lahko dosežemo drugega, kot se je to zgodilo v drugih državah. Lahko pa že danes napovem, da bomo v referendumski kampanji Gibanje Svoboda mladi šli zbirat podpise podpore tudi za naš predlog.«

A kot že rečeno, kaže, da ne bomo videli, ali bo taktika povezovanja referendumov z volitvami za Gibanje Svoboda uspešna, saj jim nasprotujeta tako poslanska skupina Socialnih demokratov kot Levice. V tem primeru Svoboda v parlamentu ne bo imela potrebne večine, da bi se referendumi zgodili.