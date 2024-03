»Slovenija je že dve desetletji visoko cenjena zaveznica v Natu«

Slovenija je v svojih 20 letih članstva v Natu pomembno vlogo odigrala predvsem pri stabilizaciji Zahodnega Balkana, je povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg

Slovenski premier Robert Golob in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg

Slovenija je v svojih 20 letih članstva v Natu pomembno vlogo odigrala predvsem pri stabilizaciji Zahodnega Balkana, je danes ob obisku premierja Roberta Goloba povedal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Pozdravil je Golobovo napoved, da je Slovenija pripravljena okrepiti prisotnost na Kosovu, in povečevanje slovenskih izdatkov za obrambo.

"Slovenija je že dve desetletji visoko cenjena in pomembna zaveznica v Natu. Cenimo njen prispevek h kolektivni obrambi in skupni varnosti," je na skupni novinarski konferenci z Golobom povedal Stoltenberg.

Izpostavil je vlogo, ki jo Slovenija igra pri zagotavljanju stabilnosti na Zahodnem Balkanu, tako na Kosovu, kot tudi v BiH. Ob tem je pozdravil napoved premierja Goloba, da namerava Slovenija povečati prisotnost v Natovi misiji na Kosovu Kfor.

Golob je sicer pojasnil, da konkreten načrt za to še ni bil sprejet. "Smo pa danes izrazili pripravljenost, da prispevamo več, predvsem za stabilnost regije Zahodnega Balkana," je povedal.

Generalni sekretar Nata je obenem poudaril, da se Slovenija ne osredotoča zgolj na izzive v neposredni soseščini, ampak gleda tudi širše. Na to kaže njeno sodelovanje v Natovih bojnih skupinah v Latviji in na Slovaškem.

Pozdravil pa je tudi dejstvo, da je začela povečevati izdatke za obrambo, in načrt, v skladu s katerim bi do leta 2030 izdatke za obrambo zvišala na dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

"Seveda si želim, da bi Slovenija čim prej dosegla cilj dveh odstotkov BDP za obrambo. Pozdravljam, da je začela izdatke povečevati in da je pripravila načrt za dosego dveh odstotkov. Upam sicer, da bo lahko cilj dosegla hitreje," je povedal.

Premier je medtem glede izdatkov poudaril, da je Slovenija v zadnjih treh letih naložbe v vojaško opremo povečala za 70 odstotkov.

"To resnično kaže našo pripravljenost, da izpolnimo svoje zaveze. Ker ne gre samo za to, da porabimo več denarja, ampak tudi za to, kako ga porabimo," je povedal.

Slovenija je sicer glede na pretekli teden objavljeno letno poročilo lani za obrambo namenila 1,33 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar jo še vedno uvršča med članice Nata z najnižjimi izdatki za vojsko.

Poročilo je pokazalo tudi na nizko javnomnenjsko podporo zavezništvu in obrambnim izdatkom med Slovenci, čemur premier ne želi dajati prevelikega poudarka. Razlogov za nihanje podpore je po njegovem mnenju več.

"Širjenje propagande iz držav Zahodnega Balkana, pa tudi iz Rusije zagotovo ne prispeva k okrepitvi podpore v Sloveniji," je povedal. Meni sicer, da je javnomnenjska podpora še vedno dovolj visoka.

Premier in generalni sekretar sta spregovorila tudi o nadaljnji podpori Ukrajini, pri čemer je Golob poudaril pomen enotnosti, ki jo je treba ohraniti. Izrazil je upanje, da se bo ta enotnost v luči julijskega vrha zavezništva ob 75. obletnici njegovega obstoja še okrepila.

Golob se je danes mudil na svojem prvem dvostranskem obisku na zvezi Nato. Sedež zavezništva je obiskal približno en teden pred 20. obletnico pridružitve Slovenije zavezništvu.

