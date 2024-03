»Putin potrebuje to vojno«

Karl Schlögel, verjetno najslavnejši nemški zgodovinar, strokovnjak za vzhodno Evropo

»Biti moramo pripravljeni, da svobodo in življenjski slog v skrajnem primeru ubranimo tudi z vojaškimi sredstvi.«

Karl Schlögel je v Berlinu, Moskvi in Sankt Peterburgu študiral filozofijo, sociologijo, vzhodnoevropsko zgodovino in slavistiko. Danes 76-letni profesor je do leta 2013 predaval vzhodnoevropsko zgodovino na Evropski univerzi Viadrina v Frankfurtu na Odri in napisal številne knjige. Čeprav pravi, da se je veliko upov, povezanih z Rusijo, razblinilo, zgodovina po njegovem mnenju še ni rekla zadnje besede. Predvsem pa Evropa ni na milost in nemilost prepuščena vladarju v Kremlju.

Ruski predsednik Vladimir Putin je minuli konec tedna s prepričljivo večino zmagal na volitvah. Z ruskimi predsedniškimi volitvami še nikoli niso tako zelo manipulirali in še nikoli niso bile manj legitimne. Čemu Putin sploh še potrebuje to farso?

Te tako imenovane volitve so seveda velika inscenacija, vendar pri inscenacijah ne gre preprosto le za videz. Mislim, da je Kremelj to glasovanje vzel zelo resno, saj so Putina legitimirale za nekaj prihodnjih let. Po mojem mnenju se tu združujeta dva dejavnika: 18. marca, dan po ruskih volitvah, je bila deseta obletnica priključitve Krimskega polotoka. Predvolilni boj so spremljali neutrudni napadi in sistematično bombardiranje Ukrajine. Putin je v nedeljo spet slavil, se potrdil na najvišjem položaju in tako nakazal, da bo Ukrajino spravil na kolena.