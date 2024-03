Protest SDS / Janša: »Danes je Ljubljana kljub dežju zopet slovenska«

Predsednik SDS je nagovoril množico protestnikov in pozval k predčasnim volitvam

Janez Janša

© Gašper Lešnik

Na Kongresnem trgu v Ljubljani se je na poziv stranke SDS danes zbralo nekaj tisoč ljudi, ki so izrazili svoje neodobravanje trenutne vlade. Spregovoril je tudi predsednik SDS Janez Janša, ki je v polurnem nagovoru protestnikov kritiziral delo Golobove vlade, omenil migracije, kmečko problematiko ter v svojem značilnem slogu podvomil v veljavnost slovenskih volitev.

Protestniki so se na Kongresnem trgu zbrali ob 17. uri, med rojem slovenskih zastav je bilo opaziti tudi nekaj zastav največje opozicijske stranke SDS. Med govori se je odvijal tudi kulturni program, ki je večinoma opeval Slovenijo. Eden od nastopajočih je celo deklamiral pesem Ivana Cankarja, sicer socialista. Nekaj protestnikov je nosilo rdeče kape z napisom »Make America Great Again«, sloganom nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Protestniki

© Gašper Lešnik

Ob robu protesta so se delile revije Demokracija, Domovina in Družina, Založba Nova obzorja, sicer tudi izdajateljica revije Demokracija, pa je prodajala tudi svoje knjige. Mogoče pa se je bilo tudi kar na licu mesta včlaniti v stranko SDS, saj so delili pristopne izjave za včlanitev – na odru so udeležence protesta celo dvakrat pozvali, naj se včlanijo.

V prvih vrstah smo lahko videli vse vidne predstavnike slovenske desnice, z izjemo članov NSi. Ob Janši so stali še evropska poslanca Romana Tomc in Milan Zver, predsednik ljubljanskega odbora SDS in bivši notranji minister Aleš Hojs, poslanca Franc Breznik in Andrej Kosi, prišla pa sta tudi Marko Balažič, predsednik SLS, ter prvouvrščeni kandidat na SLS listi za evropske volitve, Peter Gregorčič. Pojavil se je tudi "heroj upokojencev" Pavle Rupar.

Slovenski protest - ameriške kape

© Gašper Lešnik

Opazili pa smo lahko tudi novo generacijo SDS, in sicer Zalo Tomašič, hčerko Borisa Tomašiča, voditelja oddaje Kdo vam laže, in kandidatko SDS na evropskih volitvah. Poleg nje je bila tu še vplivnica in podpredsednica SDM (Slovenske demokratske mladine – podmladka SDS) Zala Klopčič ter ustvarjalec TikTok profila Odkrita Slovenija, ki ima 25 tisoč sledilcev, na njem pa objavlja krščanske, ksenofobne in nacionalistične vsebine, pri srcu pa mu je tudi domobranstvo. Videli pa smo tudi osebe, oblečene v neonacistični stil oblačil s transparentom, na katerem je pisalo »remigracija«, torej vrnitev vseh tujcev, pogosto tudi državljanov, nazaj v njihovo državo izvora.

»Po moji oceni v vsej samostojni Sloveniji tako pokvarjenega in skorumpiranega politika, kot je Janković, še ni bilo.«



Aleš Hojs

Prvi je protestnike nagovoril Aleš Hojs, ki je poleg Goloba kritiziral še ljubljanskega župana Zorana Jankovića. »Po moji oceni v vsej samostojni Sloveniji tako pokvarjenega in skorumpiranega politika, kot je Janković, še ni bilo,« je dejal. Postregel pa je tudi z zgodovinsko pripovedjo o Svetem Juriju, zavetniku Ljubljane ter brezbožnemu Cesarju Dioklecijanu, ki ga je primerjal z Golobom. »Saj niste pozabili, kako je gospod Golob obljubil in uresničil višje davke in nižje plače? To je naredil že Dioklecijan. Niste pozabili, da je tudi Golob reguliral cene, veste tiste v košarici? In končno, tudi Golob je poskušal vzpostaviti svoje cesarstvo, zato je naš sončni kralj podoben Dioklecijanu,« je primerjavo zaključil Hojs.

»Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji, danes je Ljubljana kljub dežju zopet slovenska.«



Janez Janša

Predsednika SDS Janšo so napovedali s sledečimi pompoznimi besedami: »Je danes in bo jutri: Janez Janša!«, množica pa je podivjala. »Slovenke in Slovenci, dragi prijatelji, danes je Ljubljana kljub dežju zopet slovenska,« je protestnike pozdravil Janša. Lotil se je večih ministrov vlade, med drugim Luke Mesca, ki je po njegovem mnenju neizkušen in nedelaven mladenič, Marjana Šarca, ki meče puške v koruzo in Emlije Stojmenove Duh, ki je na predstavitev pred državni zbor prišla s tremi fascikli papirja namesto z računalnikom. Izrazil je svojo podporo za občane, ki ostro nasprotujejo graditvi begunskih centrov v Središču ob Dravi in na Obrežju, za češnjo na vrhu torte pa je začel sejati dvom v legitimnost slovenskih volitev v prihodnosti.

Demokracija namesto dežnika

© Gašper Lešnik

»Računalniški program Državne volilne komisije je pri zadnjih volitvah v Državni zbor najprej napačno porazdelil mandate. Zanašajo se tudi na dejstvo, da so glasovnice v volilnih skrinjicah na predčasnih volitvah dneve in noči nepreštete vse do konca volilnega dne in vmes brez kredibilnega nadzor«. To taktiko smo lahko videli po ameriških predsedniških volitvah leta 2020, ko je Trump svoje privrženceprepričeval, da je Biden volitve ukradel. Danes temu še vedno verjame 38 odstotkov Američanov. Zdi se, da tudi SDS svoje volivce (ob morebitnem porazu) pripravlja podoben scenarij.