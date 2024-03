UNRWA / Izrael dokončno prepovedal dostavo pomoči na sever Gaze

Izrael ni navedel razloga za odločitev, navedb UNRWA pa ni ne potrdil ne zanikal

Agencija Združenih narodov za palestinske begunce (UNRWA) je v nedeljo sporočila, da ji je Izrael dokončno prepovedal dostavo pomoči na sever Gaze, kjer je nevarnost lakote največja, poročajo tuje tiskovne agencije. Izrael ni navedel razloga za odločitev, navedb UNRWA pa ni ne potrdil ne zanikal.

"Kljub tragediji, ki se odvija pod našimi očmi, so izraelske oblasti obvestile Združene narode, da ne bodo več odobrile nobenih konvojev UNRWA s hrano na severu," je na družbenem omrežju X sporočil vodja agencije Philippe Lazzarini. Poudaril je, da je to namerno oviranje življenjsko pomembne pomoči v času lakote, ki jo je povzročil človek.

Tiskovna predstavnica UNRWA Juliette Touma je za francosko tiskovno agencijo AFP povedala, da so za blokado dobave pomoči izvedeli na nedeljskem sestanku s predstavniki izraelske vojske, potem ko so jim prejšnji teden pisno zavrnili dva konvoja s pomočjo. Razloga za odločitev Izrael ni navedel, je še pojasnila Touma.

Dejala je še, da so izraelske oblasti v nedeljo zavrnile tudi prošnjo ZN, da bi v bolnišnico Al Šifa v Gazi, kamor so pred dnevi vdrli izraelski vojaki, poslali ekipo za evakuacijo ranjencev.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je danes ob obisku taborišča za palestinske begunce v jordanski prestolnici Aman UNRWA označil za rešilno bilko upanja in dostojanstva. Po njegovih besedah bi bilo kruto in nerazumljivo, če bi agencija prenehala opravljati pomembne storitve za palestinske begunce v regiji. "Prizadevati si moramo, da bi ohranili edinstvene storitve, ki jih zagotavlja UNRWA, saj to ohranja upanje," je še poudaril Guterres po poročanju AFP.

Območje Gaze se zaradi vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas sooča s hudimi humanitarnimi razmerami. ZN so prejšnji teden opozorili, da bo brez ukrepanja sever Gaze do maja zajela lakota.

Vodja urada ZN za usklajevanje humanitarne pomoči Martin Griffiths je v nedeljo poudaril, da bo odločitev o blokadi konvojev UNRWA s hrano na tisoče ljudi pahnila v lakoto. "To odločitev je treba preklicati," je še zapisal na omrežju X.

Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus pa je ocenil, da blokiranje dostave pomoči UNRWA dejansko onemogoča ljudem, ki stradajo, da bi preživeli.

Leta 1949 ustanovljena agencija skrbi za humanitarno pomoč, izobraževanje, socialne storitve in zdravje za 5,9 milijona palestinskih beguncev na območju Gaze, Zahodnem bregu, Jordaniji, Libanonu in Siriji. Kot piše na njeni spletni strani, je UNRWA ena največjih agencij ZN. Ima več kot 30.000 zaposlenih, od tega 13.000 samo na območju Gaze.

