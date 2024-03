Resoluciji nestalnih članic VS ZN za premirje v Gazi se obeta podpora

Novi predlog resolucije zahteva takojšnjo prekinitev ognja med muslimanskim svetim mesecem ramazan, ki naj potem vodi v trajno vzdržno premirje

Kitajska je danes sporočila, da bo podprla nov predlog resolucije, ki ga pripravlja več nestalnih članic Varnostnega sveta ZN in poziva k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Diplomati po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pričakujejo, da bi se lahko tokrat izognili vetu ZDA in na današnjem glasovanju resolucijo tudi sprejeli.

"Kitajska podpira ta osnutek resolucije, ob tem želimo pohvaliti Alžirijo in druge arabske države za njihova prizadevanja," je dejal tiskovni predstavnik kitajskega zunanjega ministrstva Lin Jian. "Upamo, da ga bo Varnostni svet sprejel čim prej in s tem poslal močan signal za prekinitev sovražnosti," je dejal.

"Ta osnutek zavzema jasno stališče pri zahtevi po prekinitvi ognja ter s tem ustreza pravilni usmeritvi ukrepov Varnostnega sveta. Mednarodna skupnost pričakuje, da bo Varnostni svet celovito izpolnil svojo dolžnost," je še dejal Lin.

Predlog resolucije je pripravilo osem od desetih nestalnih članic VS ZN, med katerimi je tudi Slovenija, njihovi predstavniki pa so v zadnjih dneh s pogajanji s predstavniki ZDA skušali zagotoviti, da bi se na današnjem glasovanju izognili vnovičnemu ameriškemu vetu, poroča AFP.

"Pričakujemo, da bo resolucija sprejeta in da ZDA ne bodo glasovale proti njej, če ne bo prišlo do preobrata v zadnjem trenutku," je za AFP povedal eden od diplomatov. ZDA so namreč doslej z uporabo veta v Varnostnem svetu ZN že blokirale tri resolucije s pozivom k prekinitvi ognja v Gazi.

Novi predlog resolucije zahteva takojšnjo prekinitev ognja med muslimanskim svetim mesecem ramazan, ki naj potem vodi v trajno vzdržno premirje. Poziva tudi k takojšnji in brezpogojni izpustitvi talcev, ki jih je oktobra lani zajelo palestinsko gibanje Hamas, in odpravi vseh ovir za dostavo humanitarne pomoči na območje Gaze.

Predlog sicer prekinitve ognja ne pogojuje z izpustitvijo talcev, je po poročanju katarske televizije Al Jazeera povedal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. V resoluciji je zapisano, da je "prekinitev ognja potrebna skupaj z brezpogojno izpustitvijo vseh talcev, vendar ne v povezavi z njo," je dejal.

ZDA so minuli petek predstavile svoj predlog resolucije, na katerega sta veto vložili Rusija in Kitajska. Moskva je ob tem Washington obtožila "hinavske predstave", saj da resolucija ni vsebovala zadostne mere pritiska na Izrael in ni dovolj jasno pozvala k prekinitvi ognja, ameriška stran pa se je na očitke odzvala z besedami, da je Rusija politiko znova postavila pred napredek.

