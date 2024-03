Zdaj delujejo že v imenu Dobrega

Ksenofobija kot dobra praksa

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar zadnje čase izpostavlja, da doživlja država porast nezakonitih migracij in »tihotapstvo cveti«. Po njegovem se državljani tretjih držav kot turisti pogosto pripeljejo v samo regijo, predvsem Zahodnega Balkana, nato pa »nezakonito« prehajajo meje v ciljne države.

Da so migranti nezakoniti, kar je v mednarodnem okolju kontroverzen opis, je njegov priljubljen izraz na podoben način, kot je Janšev notranji minister Vinko Gorenak rad ponavljal za proteste in vstaje v letih 2012 in 2013, da so nezakoniti.

Tri posebne pravice

Vpeljava označevalca o nezakonitosti se dopolnjuje z agendo poslanca Branka Grimsa, ki je nedavno izdal knjigo. Ker s svojimi istomišljeniki, tudi iz vrst ekstremističnih desnih gibanj, zadnje tedne rad potuje ob meji in obiskuje kraje, kjer bi utegnili nastati novi azilni centri in tam hujska lokalno prebivalstvo, je za tovrstne potrebe, sploh pa zavoljo njegove kandidature na evropskih volitvah, izdelal posebne majice, na katerih je natisnjen njegov zlovešč slogan: »Vsak ilegalni migrant samo 3 posebne pravice: da je aretiran, da je procesiran in da je izgnan!«

© IN MEDIA RES

Na eni od fotografij jo nosijo njegovi prijatelji, kot jim pravi, s katerimi protestira proti azilnemu domu in jim je podaril svojo knjigo o kulturnem marksizmu z naslovom Zmaga dobrega; ta govori tudi o migracijah. Asociacija je potemtakem samoumevna: kdor se bori proti ilegalnim migrantom, navija za njihovo aretacijo, procesiranje in izgon, deluje v smeri zmage Dobrega, kar bi pomenilo, da so migranti na strani Zlega.

Manihejstvo in propaganda

Kot vemo, je Grims, podobno kot Janša in stranka SDS, blizu slovenskim ekstremističnim gibanjem in povzema identitarne koncepte, zato nenehno omenja, da je potrebno braniti meje, slovenstvo in izpeljati remigracijo – pojem, ki ga tudi slovenski identitarci radi izpostavljajo in se zadnje mesece bahajo, da so ga že uspešno uvozili v domačo politično govorico. Remigracija je njihov koncept za opis postopkov vračanja migrantov nazaj, od koder so prišli, s pomočjo sprejete azilne in druge zakonodaje.

Manihejska dihotomija med Dobrim in Zlim seveda predpostavlja, da smo »mi«, kleni Slovenci, na strani Dobrega in »oni«, manj kleni tujci, na strani Zlega. Zato manihejstvo prepoznavno temelji na črnobelem slikanju sveta in težav v njem, kar je izjemno učinkovito za psihopropagandne namene, posebno vlogo pa ima v mentalnih vzorcih kolektivne paranoje. Tovrstna instrumentalizacija moralnosti v politični etiki odpira številna vprašanja, povezana zlorabo pojma Dobrega znotraj ksenofobne in ter ksenofobne prakse v kontekstu političnega diskurza.

V prvi vrsti temelji na poenostavljanju kompleksnih dilem, povezanih z migracijami, identiteto in človekovimi pravicami, ki jih paradigmatsko obravnava binarno, kot dobre in zle. V drugem koraku pa politiko strahu, ksenofobnih čustev, diskriminacije in sovraštva označuje za pozitivno prakso, kar spet pomeni, da nasprotno ravnanje krepitve spoštovanja, strpnosti, enakosti in nediskriminatornosti razume kot slabo ali zlo. Torej kot takšno, ki je vredno zavračanja.

Identitarci na Janševem shodu 21. marca 2024 na Kongresnem trgu

© IN MEDIA RES

Ksenofobija kot dobra praksa

Politična dimenzija etike s tem postaja pervertirana in postavljena na glavo: medkulturnost, spoštovanje, strpnost in solidarnost so nenadoma označeni za slabe prakse, njim nasprotne pa se slavijo kot edine zveličavne. Na ta način se skozi zlorabo etičnih norm lažje vpeljuje tudi nove oblike ksenofobije, kakršen je ksenorasizem. Liz Fekete, direktorica Inštituta za rasne odnose, med drugimi ugotavlja, da je to rasizem brez barvnih kod, utemeljen na poenostavljeni ideologiji »najprej naši ljudje«, zato ni usmerjen npr. proti temnopoltim, temveč tudi proti novim kategorijam razseljenih, razlaščenih in priseljenih oseb, ki trkajo na vrata Zahodne Evrope.

Grimsov trojni slogan o aretaciji, procesiranju in izgonu migrantov v imenu Dobrega ni tako daleč od slogana mentorja notranjega ministra – ta je magistriral pri Damirju Črnčecu. Trenutni državni sekretar na ministrstvu za obrambo je bil pred leti sekretar za nacionalno varnost v vladi Marjana Šarca, že dolgo pa velja, da ima tudi v Golobovi vladi nesorazmerno velik vpliv. Sam je v letih 2015 in kasneje na podoben način spregovoril o nezakonitih migrantih, ki dnevno vdirajo v Slovenijo in so velik varnostni problem.

Takrat je v svojih kolumnah, od katerih je nekatere kasneje zbral v knjigi, svarilno zapisal: »So organizirani nasilni kriminalci, s seboj prinašajo neznane viroze, garje in podobne bolezni«. Neko drugo svojo misel pa je zaključil z znamenitim sloganom: »Ničelna stopnja do kakršnihkoli poskusov islamizacije in arabizacije naše družbe je imperativ.«

Morda pa Grims in minister za notranje zadeve ne govorita popolnoma različnega jezika, ko uporabljata frazo o nezakonitih migrantih. In medtem ko avstrijski skrajni desni aktivist in identitarec Martin Sellner nima več vstopa v Nemčijo, domači mediji in aktualna politika v identitarcih in remigracijah še naprej ne vidita nobene težave.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**