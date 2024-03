Fajon obljubila nadaljnjo podporo BiH na poti v EU

Voditelji držav članic EU so minuli četrtek v Bruslju potrdili začetek pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino

Tanja Fajon, ministrica za zunanje zadeve

© EU / Evropski parlament / Flickr

Slovenija je Bosno in Hercegovino podpirala pri reformah na poti v EU in jo bo tudi v prihodnje, je danes v Sarajevu po pogovorih z zunanjim ministrom BiH Elmedinom Konakovićem dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Izrazila je zadovoljstvo ob odločitvi Evropskega sveta za začetek pristopnih pogajanj Bruslja z BiH, so sporočili z ministrstva za zunanje in evropske zadeve.

Ministrica je Konakoviću čestitala za napredek BiH na poti v EU v zadnjih mesecih, ki dokazuje, da je država dober primer transformativne moči širitvenega procesa EU in pozitivno sporočilo celotni regiji.

"Ponosna sem na Slovenijo, da je leta 2022 dala pobudo in ponosna sem na ljudi iz BiH, ki si zaslužijo boljše življenje v družini EU," je besede Fajon na omrežju X navedlo ministrstvo za zunanje in evropske zadeve.

Po besedah ministrice je Slovenija velika prijateljica BiH in jo je vse doslej podpirala pri reformah na njeni poti v unijo. Kot je dejala, bo Slovenija državi z izkušnjami pomagala tudi v prihodnje, v okviru tehnične pomoči pa jo bo podprla tudi s strokovnjaki.

"BiH je pred zahtevnim in dolgotrajnim pogajalskim procesom, v katerem bo morala opraviti svoj del nalog, pri čemer lahko še naprej računa na slovensko podporo," je dejala Fajon. Konaković se ji je za njen prispevek pri napredku BiH na poti v EU ob priložnosti zahvalil s posebno plaketo.

Ministra sta ob tem potrdila tradicionalno dobre in prijateljske odnose med državama in bila soglasna, da so odlični tudi gospodarski dvostranski odnosi. Zavzela sta se za pospešitev implementacije sporazuma o vprašanjih nasledstva, Fajon pa je izrazila tudi pričakovanje, da bo Sarajevo čim prej podpisalo statusni sporazum z agencijo Frontex za lažje obvladovanje migracijskega pritiska v regiji.

Ministrica je o nadaljnji poti BiH proti EU razpravljala tudi s članico Predsedstva BiH Željko Cvijanović. Pogovarjala se je tudi z ženskami, ki zasedajo vodilne položaje v bosanskih podjetjih, in z mladimi, ki so sodelovali na mednarodnem tekmovanju mladih v podjetniških idejah.

V nadaljevanju obiska je ministrica na Dobrinji obiskala tudi grob novinarja Mladine Iva Štandekerja, ki je med vojno v BiH leta 1992 tam izgubil življenje.

© Instagram, ministrstvo za zunanje zadeve

Voditelji držav članic EU so minuli četrtek v Bruslju potrdili začetek pristopnih pogajanj z BiH. Evropsko komisijo so ob tem pozvali, naj pripravi pogajalski okvir z namenom njegovega sprejetja v Svetu EU, ko bodo sprejeti vsi ustrezni koraki, ki jih je komisija določila oktobra 2022.

BiH je sicer prošnjo za članstvo v EU vložila že februarja 2016. Evropska komisija ji je leta 2019 postavila 14 pogojev, ki bi jih morali izpolniti za status kandidatke. Čeprav BiH pogojev še ni izpolnila, ji je EU decembra 2022 v luči vojne v Ukrajini vseeno podelila status kandidatke.

Za začetek pogajanj Bruslja s Sarajevom si je Slovenja prizadevala od samega začetka. Vendar pa zavzemanje Slovenije za začetek pristopnih pogajanj BiH ne bi obrodilo sadov, če politiki v BiH ne bi opravili svoj del dela, je med obiskom v pogovoru za sarajevski časnik Oslobođenje povedala Fajon.

"Kljub temu je treba poudariti, da se pravo delo šele začenja. Prispel je vlak, ki ga BiH ne sme zamuditi, ker se bojim, da naslednji ne bo prišel na postajo," je poudarila in odločevalce v BiH pozvala k resničnim reformam za vstop v EU.

Po njenih oceni je za državo ključen predvsem boj proti korupciji in krepitev vladavine prava, ki da sta za Sarajevo največja izziva, še navaja Oslobođenje.