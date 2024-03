Netanjahu kritiziral ZDA

Odpovedal je tudi obisk izraelskega ministra za strateške zadeve in svetovalca za nacionalno varnost v Washingtonu

Izraelski predsednik vlade Benjamin Netanjahu

© Manuel Lopez / Flickr

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je danes dejal, da bo vzdržanost ZDA pri glasovanju o resoluciji Varnostnega sveta ZN škodovala izraelskemu boju proti gibanju Hamas, in odpovedal obisk izraelske delegacije v Washingtonu. VS ZN je danes sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi, ki jo je podprlo vseh 14 članic razen ZDA.

"To daje Hamasu upanje, da bo mednarodni pritisk omogočil prekinitev ognja v Gazi brez izpustitve naših talcev," je Netanjahu dejal v odzivu na danes sprejeto resolucijo. Ta vsebuje zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje.

Na njegove izjave so se že odzvali v Beli hiši in zagotovili, da vzdržanost ZDA pri glasovanju o resoluciji ne pomeni spremembe v politiki do Izraela, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tiskovni predstavnik ameriškega sveta za nacionalno varnost John Kirby je ob tem pojasnil, da ZDA podpirajo prekinitev ognja, vendar so se pri glasovanju vzdržale, ker resolucija ni obsodila gibanja Hamas.

Netanjahu je danes odpovedal tudi obisk izraelskega ministra za strateške zadeve Rona Dermerja in svetovalca za nacionalno varnost Zahija Hanegbija v Washingtonu, kjer naj bi se po prvotnih načrtih v prihodnjih dneh z visokimi ameriškimi uradniki pogovorila o alternativah za ofenzivo na mesto Rafa in dostavi humanitarne pomoči v Gazo.

Kirby je v odzivu povedal, da so v Beli hiši razočarani zaradi odpovedi obiska. "Zelo smo razočarani, ker ne bodo prišli v Washington, da bi se lahko z njimi temeljito pogovorili o izvedljivih alternativah za posredovanje na terenu v Rafi," je dejal.

ZDA si namreč že nekaj časa prizadevajo odvrniti Netanjahuja in Izrael od ofenzive na mesto Rafa, kamor se je zateklo 1,5 milijona Palestincev iz drugih delov oblegane enklave. Netanjahu je medtem v petek že dal vedeti, da bo Izrael načrtovano ofenzivo izvedel tudi brez podpore ZDA.