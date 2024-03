Nova Slovenija stavi na Tonina

V stranki so potrdili listo kandidatov za evropske volitve

Predsednik NSi Matej Tonin

Izvršilni odbor NSi je zvečer potrdil kandidatno listo za evropske volitve. Prvo mesto so v stranki, kot se je že napovedovalo v minulih tednih, zaupali predsedniku NSi Mateju Toninu, so v NSi potrdili za STA. Prav tako bo na listi, sicer na njenem repu, aktualna evropska poslanka Ljudmila Novak. Med kandidati je tudi več aktualnih poslancev NSi.

Na kandidatni listi se bodo za Toninom v naslednjem vrstnem redu zvrstili predsednica strankinega podmladka Katja Berk Bevc, župan občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah ter predsednik strankinega Kluba županov in svetnikov David Klobasa, namestnica predsednika sveta stranke in kandidatka stranke že na zadnjih evropskih volitvah Mojca Erjavec, ljubljanska mestna svetnica iz vrst NSi in kandidatka stranke za županjo Ljubljane na zadnjih lokalnih volitvah Mojca Sojar, vodja poslancev in podpredsednik NSi Janez Cigler Kralj, poslanka in podpredsednica NSi Vida Čadonič Špelič ter poslanec in predsednik sveta stranke Jernej Vrtovec. Listo kandidatov pa torej zaključuje aktualna evropska poslanska Novak.

Večino kandidatov so sicer v stranki javnosti že napovedali v preteklih mesecih, danes pa so člani izvršilnega odbora tudi potrdili vrstni red kandidatov na volilnem lističu.

O kandidatni listi bodo v NSi sicer spregovorili na torkovi novinarski konferenci, kandidati stranke pa se bodo predstavili tudi na načrtovani konferenci NSi v začetku aprila, kjer bo stranka predstavila tudi program, s katerim se bo podala na tokratne evropske volitve. Izhodišča programa so sicer že predstavili na novembrskem kongresu stranke.

Stranke in liste, ki se bodo junija potegovale za stolčke v Evropskem parlamentu, lahko liste kandidatov vložijo najkasneje do 10. maja. Še pred tem bo mesec pred volitvami, 9. maja, stekla tudi uradna volilna kampanja. Novo postavo devetih evropskih poslancev, ki bodo prihodnjih pet let v Bruslju zastopali barve Slovenije, bodo slovenski volivci izbirali 9. junija.