Nemški kancler na prvem obisku v Sloveniji

Nemški kancler Olaf Scholz in premier Robert Golob se bosta v bilateralnih pogovorih dotaknila razmer v Ukrajini, na Zahodnem Balkanu in na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na vojni v Gazi

Nemški kancler Olaf Scholz se bo danes mudil na prvem delovnem obisku v Sloveniji. Premier Robert Golob ga bo gostil na Brdu pri Kranju, kjer se bosta voditelja posvetila krepitvi strateškega partnerstva med državama in nadaljevanju rednega političnega dialoga na najvišji ravni z izmenjavo stališč o aktualnih zunanjepolitičnih temah.

Sogovornika se bosta v bilateralnih pogovorih dotaknila razmer v Ukrajini, na Zahodnem Balkanu in na Bližnjem vzhodu, s poudarkom na vojni v Gazi, napovedujejo v kabinetu premierja. Posvetila se bosta tudi širitvi EU v povezavi z reformo EU in strateško agendo, migracijam in aktualnim temam v okviru zveze Nato v luči vrha zavezništva julija v Washingtonu.

Slovenija in Nemčija veljata za odločni podpornici suverenosti Ukrajine. V zadnjem času se krepijo pobude za nadaljnjo pomoč Ukrajini, med drugim po nedavnem obsežnem ruskem napadu na ukrajinsko energetsko infrastrukturo.

Slovenija je z Nemčijo med drugim sklenila sporazum o brezplačni dobavi motornih vozil za vojaško pomoč Ukrajini. Slovenija je v zameno za motorna vozila v Ukrajino poslala 28 slovenskih tankov tipa M55S. V okviru pogodbe o dobavi taktičnih motornih vozil, ki sta jo državi podpisali konec leta 2022, pa je Nemčija Sloveniji že dobavila 40 tovornih vozil HX 8x8 RMMV Rheinmetal, nedavno pa je Slovenija prevzela tudi prvo od petih cistern za vodo.

Slovenija in Nemčija sta politični, gospodarski in strateški partnerici. Dvostransko sodelovanje je odlično, politični dialog poteka redno na vseh ravneh. Nemčija sodi med najpomembnejše zunanjetrgovinske partnerje Slovenije.