»Izrael ne bo prekinil ognja. Uničili bomo Hamas in se še naprej borili.«

Izraelska vojska je kljub resoluciji VS ZN nadaljevala z napadi na območju Gaze, kjer je bilo po podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti ubitih 70 ljudi

Izrael kljub resoluciji Varnostnega sveta ZN, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ne bo prenehal z napadi na enklavo, je v ponedeljek sporočil izraelski zunanji minister Izrael Kac. Izraelska vojska je tako tudi danes nadaljevala s smrtonosnimi napadi na Gazo, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Izrael ne bo prekinil ognja. Uničili bomo Hamas in se še naprej borili, dokler se vsi talci ne vrnejo domov," je na omrežju X zapisal Kac.

Izraelska vojska je danes kljub resoluciji VS ZN nadaljevala z napadi na celotnem območju Gaze, kjer je bilo po podatkih tamkajšnjih palestinskih oblasti ubitih več deset ljudi. Med drugim so obstreljevali okolico bolnišnice Al Šifa v mestu Gaza, kjer še naprej potekajo tudi spopadi s palestinskimi borci.

Izraelske sile obstreljujejo tudi mesto Han Junis in območja na severu Gaze, poročata britanski BBC in katarska televizija Al Jazeera. Po navedbah izraelske vojske so njihova letala zadela več kot 60 ciljev po vsej Gazi, večinoma v podporo kopenskim silam.

Izraelske zračne sile so med drugim napadle tudi mesto Rafa na jugu Gaze, pri čemer je umrlo najmanj 18 ljudi, med njimi devet otrok. V Rafi, ki leži tik ob meji z Egiptom, je trenutno okoli 1,5 milijona Palestincev, večinoma notranje razseljenih iz preostalih delov enklave, ki so tam našli zatočišče pred spopadi. Gre za zadnje mesto v Gazi, ki še ni bilo deležno kopenske ofenzive.

V luči tega se že več tednov krepi mednarodni pritisk na Izrael, ki ga številne države pozivajo, naj kopenske ofenzive na Rafo ne izvede. O tem priča tudi ponedeljkova resolucija VS ZN z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi.

Resolucijo, ki jo je predlagalo deset nestalnih članic Varnostnega sveta, med njimi Slovenija, so podprle vse članice razen ZDA, ki so se pri glasovanju vzdržale.

Predstavniki Hamasa so kmalu po glasovanju sporočili katarskim posrednikom v pogajanjih za premirje v Gazi, da bodo vztrajali pri svojih prvotnih zahtevah. Te vključujejo celovito prekinitev ognja, popoln umik izraelskih sil iz Gaze in vrnitev razseljenih Palestincev.

Izraelske oblasti pa so se ostro odzvale tako na napoved Hamasa o vztrajanju pri prvotnih zahtevah kot na vzdržanost ZDA pri glasovanju o resoluciji.

"Stališče Hamasa jasno kaže na njihovo popolno nezainteresiranost za dogovor s pogajanji in dokazuje škodo, ki jo je povzročila resolucija Varnostnega sveta ZN," je danes na spletni strani objavil urad izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja.

Zahteve palestinskega gibanja so označili za ekstremne in trdijo, da bi takojšnja prekinitev ognja iz Gaze ter umik izraelskih sil Hamasu omogočil, da bi "znova in znova ponovili pokol, ki so ga izvedli 7. oktobra lani".

ttFuF4xJCQQ

K5Svrt3qPfQ