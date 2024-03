Roberta Metsola / »EU ni popolna, a ostaja najboljše zagotovilo za njene državljane«

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je v nagovoru poslancem državnega zbora pozvala Slovence k udeležbi na evropskih volitvah

Roberta Metsola je povedala, da je spodbujanje volilne udeležbe tudi namen njenega dvodnevnega obiska v Sloveniji

© EP / Flickr

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je danes v nagovoru poslancem državnega zbora pozvala Slovence k udeležbi na evropskih volitvah. Njenemu pozivu se je v skupni izjavi pridružila tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Strinjali sta se, da bodo volivci odločili, v katero smer bo šla EU v prihodnjih petih letih.

Metsola je v nagovoru DZ poudarila, je na prejšnjih volitvah v Evropski parlament leta 2019 glasovalo premalo Slovencev. Ob tem se je zavzela za zvišanje volilne udeležbe. "To je izziv, ki nas čaka v prihodnjih mesecih pred volitvami 9. junija, na katerih bodo Slovenci izvolili devet evropskih poslancev, enega več kot zadnjič," je dejala.

Povedala je, da je spodbujanje volilne udeležbe tudi namen njenega dvodnevnega obiska v Sloveniji, ki ga je začela v ponedeljek. "Zadala sem si nalogo, da razblinim bruseljski mehurček," je dejala in pojasnila, da želi EU približati mladim in drugim. Želi tudi okrepiti medparlamentarno sodelovanje.

Poslancem je predstavila več dosežkov EU v zadnjih petih letih. "Ne smemo misliti, da smo prišli tako daleč po naključju. Kjer smo, smo tudi zaslugi Slovencev, ki so šli na volišča," je povedala.

Predsednica Evropskega parlamenta je priznala, da EU ni popolna, a ostaja najboljše zagotovilo za njene državljane. Dejala je tudi, da je ponosna na delo Evropskega parlamenta in evropskih poslancev iz Slovenije, da pa je treba biti iskren glede tega, kje niso izpolnili pričakovanj kmetov, mladih in drugih.

Nagovor Metsole so v DZ spremljali tudi evropski poslanci iz Slovenije Romana Tomc (EPP/SDS), Ljudmila Novak (EPP/NSi), Klemen Grošelj in Irena Joveva (oba Renew/Svoboda).

V nadaljevanju so predsednici Evropskega parlamenta postavili vprašanja predstavniki poslanskih skupin v DZ. Spraševali so jo glede evropske kmetijske politike, migracij, okoljske problematike, širitve EU na Zahodni Balkan, odziva EU na razmere na območju Gaze ter položaja manjšin.

Roberta Metsola,

predsednica Evropskega parlamenta

K udeležbi na evropskih volitvah je v izjavi za medije z Metsolo pozvala tudi predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič. Kot je poudarila, je EU pomembna za Slovenijo, ki se je povezavi pridružila pred 20 leti. Po njenih besedah namreč Slovenija predstavlja jedro EU, njene temelje in vrednote.

Metsola je v izjavi s predsednico DZ dejala, da pred volitvami obiskuje države članice, da bi povečala ozaveščenost ljudi in državljane spodbudila, naj volijo. "Tu sem, da prisluhnem Slovencem, njihovim skrbem, upanju in pričakovanjem". Spomnila je, da je bila udeležba na zadnjih evropskih volitvah leta 2019 v Sloveniji le malo manj kot 29-odstotna.

"Sodelovati moramo, da obrnemo ta trend," je pozvala predsednica Evropskega parlamenta. "Trdo moramo delati, da bi vsak začutil, kako pomembno je njegovo sodelovanje na evropskih volitvah," je dodala. Ljudem pa je sporočila, da je to tudi naložba v njihovo prihodnost.

Pojasnila je še, da Evropski parlament sprejema ključne odločitve, ki neposredno vplivajo na življenja ljudi, na okolje, na varnost, na energijo, na pravice. "Zato šteje vsak glas in vi boste odločili, v katero smer bo šla EU v prihodnjih petih letih," je dejala.

Metsola je prepričana, da lahko pri ozaveščanju ljudi pomembno vlogo igrajo tudi institucije v Sloveniji. zato se je zavzela za okrepitev medparlamentarnega sodelovanja in zagotovila, da bo tudi Evropski parlament naredil svoj del naloge, da bi EU približali ljudem.

Predsednica Evropskega parlamenta ima drugi dan obiska v Sloveniji na programu še srečanji s predsednico republike Natašo Pirc Musar in premierjem Robertom Golobom. Dvodnevni obisk je začela v ponedeljek, ko se je na javni tribuni pogovarjala o izzivih, ki so pred EU, o volitvah in o pomenu aktivnega državljanstva.