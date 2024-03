Robert Golob / »Na kocki je dejansko evropska prihodnost«

Premier Robert Golob in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola sta po pogovorih v Ljubljani spodbudila ljudi, naj se udeležijo evropskih volitev

Robert Golob je izpostavil, da bomo na volitvah 9. junija odločali, v kakšni Evropi želimo živeti

© Borut Krajnc

Premier Robert Golob in predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola sta danes po pogovorih v Ljubljani spodbudila ljudi, naj se udeležijo evropskih volitev. Kot je dejal Golob, bomo na njih odločali, v kakšni Evropi želimo živeti. "Naj nihče ne odloča namesto vas. Volite!," pa je pozvala Metsola v izjavi za medije.

Golob je izpostavil, da bomo na volitvah 9. junija odločali, v kakšni Evropi želimo živeti. "Ali želimo živeti v Evropi populizma, v Evropi, kjer bomo sovražni do tujcev, v Evropi, kjer bomo zavračali pravno državo in kjer se bodo ponovno začeli bohotiti nacionalizmi. Ali pa želimo nadaljevati z evropsko potjo, ki je bila Sloveniji v navdih pred 20 leti, ko smo se odločali za vstop V EU. To pa je pot pravne države, pot demokracije in odprte družbe. In pot, po kateri je bila Evropa zgled vsemu svetu," je dejal.

Priznal je, da je Evropa na nekaterih področjih začela šepati, a mora biti po njegovem mnenju to motiv, da okrepimo prizadevanja, ne pa da vodenje evropske politike prepustimo populistom. "Na kocki je dejansko evropska prihodnost," je izpostavil Golob. Menil je, da se moramo zato vsi zavedati svoje odgovornosti do skupne evropske poti.

Metsola je dejala, da želi s turnejo po državah članicah pred volitvami izpostaviti dosežke EU, pa tudi priznati, kje bi lahko storili več, kje je šla EU predaleč ali ne dovolj daleč. Prihodnji sklic Evropskega parlamenta bo odločal o zadevah, ki bodo odločilno vplivale na življenje vsakega državljana, je poudarila. "Naše sporočilo je: Naj nihče ne odloča namesto vas. Volite!"

Premier je povedal, da sta s predsednico Evropskega parlamenta danes govorila tudi o razmerah na območju Gaze in tamkajšnji humanitarni krizi. Metsola je izrazila zadovoljstvo, da sta tako njena domovina Malta kot Slovenija sodelovali pri resoluciji Varnostnega sveta ZN o Gazi, ki je bila sprejeta v ponedeljek. "Zdaj jo je treba uresničiti," je pozvala.

Ena od tem pogovora je bil tudi položaj evropskih kmetov in sprejetje najnovejših ukrepov na ravni EU. Ti bodo malim kmetom, ki v Sloveniji prevladujejo, bistveno olajšali delovanje, predvsem z zmanjšanjem administrativnih obremenitev, je dejal Golob.

Govorila sta tudi o populističnih težnjah na področju migracij, ki po besedah Goloba terjajo evropski odgovor, saj populisti ne ponujajo rešitev.

Metsola je povedala, da je v ospredju njenih pogovorov v Sloveniji tudi širitev EU. Izpostavila je, da je bil Evropski parlament vedno odločen zagovornik širitve, ki pozitivno vpliva tako na EU kot države kandidatke.

Spomnila je, da letos mineva 20 let od velike širitve EU, ko se je povezavi pridružila tudi Slovenija. To je po njenih besedah odličen trenutek, da razmislimo o koristih evropskega povezovanja in spodbudimo udeležbo na volitvah.