Bruselj s smernicami za družbena omrežja pred evropskimi volitvami

Velike platforme morajo omejevati tveganja, povezana z volitvami, in varovati temeljne pravice

Evropska komisija, Bruselj

© WikiCommons

Evropska komisija je danes v okviru akta o digitalnih storitvah (DSA) objavila smernice za družbena omrežja in druge spletne platforme za omejitev tveganj, ki bi lahko ogrozila integriteto volitev. Poleg splošnih smernic vključujejo tudi posebne ukrepe, povezane z junijskimi evropskimi volitvami.

Komisija je smernice izdala za spletne ponudnike, ki jih v skladu z DSA obravnava kot zelo velike spletne platforme in iskalnike. Platforme in iskalniki z več kot 45 milijoni aktivnih uporabnikov mesečno, med katerimi so Facebook, Instagram, X in TikTok, morajo v skladu z zakonodajo omejevati tveganja, povezana z volitvami, obenem pa varovati temeljne pravice, kot je svoboda izražanja.

V danes objavljenih smernicah Bruselj poudarja, da bodo junijske volitve v Evropski parlament "ključen preizkus za odpornost naših demokratičnih procesov", tudi v luči hibridnih groženj.

Spletnim platformam in iskalnikom Evropska komisija priporoča, da zagotovijo zadostne vire in ukrepe za zmanjšanje tveganj. Porazdelijo naj jih sorazmerno glede na oceno tveganja. Pri tem naj med drugim upoštevajo, da volilne kampanje pred evropskimi volitvami v članicah trajajo različno dolgo ter čezmejno in evropsko dimenzijo teh volitev.

Platforme in iskalniki, ki so podpisniki kodeksa ravnanja na področju dezinformacij, morajo pred in po volitvah tudi poročati o sprejetih ukrepih.

V danes objavljenih smernicah Bruselj poudarja, da bodo junijske volitve v Evropski parlament "ključen preizkus za odpornost naših demokratičnih procesov", tudi v luči hibridnih groženj.

Poročila o tem so platforme, kot so Google, Meta, Microsoft in TikTok, objavile ravno danes. Eden od ukrepov, ki so jih sprejele za zaščito integritete volitev, je, da od oglaševalcev oz. ustvarjalcev zahtevajo, da jasno označijo, ali je bila fotografija, zvočni ali video posnetek digitalno ustvarjen ali spremenjen.

Med ukrepi so še sodelovanje z organizacijami za preverjanje dejstev, zagotavljanje kakovostnih informacij uporabnikom ter izobraževanje uporabnikov za prepoznavanje dezinformacij.

"Pred skorajšnjimi volitvami v Evropski parlament morajo platforme uporabiti vsa orodja, ki jih imajo na voljo, da bi zagotovile svobodno in pravično informacijsko okolje. Z volilnimi smernicami v okviru DSA jim sporočamo, kaj pričakujemo od njih, da bi obveznosti pretvorile v konkretna dejanja. Ne gre zgolj za spoštovanje zakonodaje, ampak za varovanje osnovnih temeljev naših demokracij," je ob tem povedal evropski komisar za notranji trg Thierry Breton.

Smernice sicer vključujejo tudi bolj splošne usmeritve za ravnanje platform v času volitev. Med temi so okrepitev notranjih postopkov, vključno z ekipami z ustreznimi viri in uporabo dostopnih analiz tveganj, izvajanje ukrepov, prilagojenih posameznim volitvam in lokalnim okoliščinam, ter sodelovanje z oblastmi na nacionalni in evropski ravni. Potrebne ukrepe je treba sprejeti tudi v volilnem obdobju, po koncu pa je treba oceniti njihovo učinkovitost.

EU tako nekaj več kot dva meseca pred evropskimi volitvami, na katerih bodo volivci med 6. in 9. junijem izbirali 720 članov Evropskega parlamenta, še krepi ukrepe za preprečevanje vmešavanja in kibernetskih napadov iz tujine. V zadnjih mesecih so objavili že več priporočil, povezanih s tem področjem.