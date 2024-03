Obisk Roberte Metsola so zaznamovali propalestinski protesti

Protestniki so se danes zbrali tudi pred vlado

Propalestinski protestniki pred vlado

© Facebook, Gibanje za pravice Palestincev

Med srečanjem predsednice evropskega parlamenta Roberte Metsola, ki se je zdaj dva dni mudila v Sloveniji v okviru turneje pred evropskimi volitvami, in predsednika slovenske vlade Roberta Goloba se je pred vlado zbrala tudi skupina propalestinskih protestnikov.

Na transparentih so imeli protestniki med drugim zapisano »Svoboda Palestincem« in »Stop genocidu«, pozivali so tudi k sankcijam zoper Izrael. "Kdaj lahko pričakujemo dejanja, ne samo besede?" se sprašujejo.

Propalestinski protestniki so sicer zmotili tudi včerajšnji pogovor z Roberto Metsola v Ljubljani, ki se je tam sestala s predstavniki mladih in nevladnih organizacij. Včeraj so prav tako s protestom zmotili sejo v državnem zboru.