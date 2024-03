Fides pričakuje javno opravičilo vlade

Mineva sto dni od napovedi zdravniške stavke

Protest proti stavki zdravnikov v Ljubljani

© Borut Krajnc

Člani zdravniškega sindikata Fides so na torkovi izredni letni konferenci sprejeli štiri sklepe. Med drugim od vlade pričakujejo najmanj javno opravičilo za blatenje in diskreditacijo zdravništva, ki ni krivo za nastalo situacijo v zdravstvu in nima moči, da bi jo spremenilo, je danes povedala članica delovnega predsedstva konference Mateja Grat.

"Zdravnik je visoko etično zavezan svojemu pacientu, vlada pa je etično zavezana, da vzdržuje vzdržen javni sistem in pripravi ustrezno delovno okolje zdravništvu. Javno pozivamo vlado, da opravi svoje delo na ustreznem nivoju in tudi v doglednem, zelo hitrem času, saj kljub opozorilom sistem propada pred našimi očmi in mi nimamo več moči, da ta propad ustavljamo," je na novinarski konferenci pozvala Grat.

Predsednik sindikata Fides Damjan Polh je povedal, da je konferenca potekala stoti dan od napovedi zdravniške stavke. "Namesto, da bi ministrstvo za zdravje v okviru vlade začelo reševati probleme, ki so se nakopičili v zdravstvu, smo bili priča nenehnim pravnim in verbalnim pritiskom na zdravništvo," je dejal.

Meni, da so bile vladne aktivnosti usmerjene v to, da zdravništvo dodatno obremenijo in onemogočijo sindikalne aktivnosti. "To pravno barbarstvo se je izkazalo v mnogih aktih, ki so jih do zdaj sproducirali na vladi. Trenutno nam grozi še novela zakona o zdravniški službi, ki bo pravno-formalno izničila stavko, tako da stavka ne bo imela več takega efekta," je prepričan Polh. Dodal je še, da omejevanje ustavnih pravic ni pravi način za reševanje.

V sindikatu zato menijo, da je treba stavko nadaljevati, kljub temu, da vladna stran meni, da stavka ni več potrebna in da se zadeve rešujejo. "Mi menimo, da še ni prišel trenutek, ko bi lahko stavko prekinili," je povedal Polh. Zdravniška stavka bo tako potekala kot doslej.

Članice in člani sindikata so na konferenci s sklepom pooblastili vodstvo sindikata, da uporabi vse razpoložljive pravne aktivnosti in ukrepe z namenom zavarovanja interesov in položaja stavkajočih. "To ni več stavkovni boj, to je boj za demokracijo, za demokratična načela, za etičnost, za moralnost vseh udeležencev," je dodal Polh.

Polh je povedal še, da velika upanja polagajo v mediacijo, ki se bo začela ta teden. "O tem, kako bo šlo naprej, ne bomo dajali izjav, razen če se kot udeleženci mediacije dogovorimo drugače," je dejal.

V Fidesu zahtevajo tudi vzpostavitev delovnih pogojev, ki bodo zagotavljali strokovno in varno obravnavo pacientov. "Če hočemo imeti varno zdravstvo, ki bo na eni strani skrbelo za naše paciente, na drugi strani pa preprečevalo izgorevanje izvajalcev, nosilcev zdravstvene dejavnosti, moramo naše delo graditi na standardih in normativih, zapisanih v modri knjižici, in na evropski direktivi o delovnem času," je sklep predstavil Polh. Ob tem je kolege pozval, naj ne oklevajo s preklici soglasij za nadurno delo.

V enem od sklepov od vlade zahtevajo tudi sprejem pravnih podlag, ki bodo omogočile variabilno nagrajevanje za zdravnike, ki presegajo standarde in normative. Kasneje je član predsedstva sindikata Bojan Kostić pojasnil, da to pomeni nagrajevanje, če nekdo v rednem delovnem času opravi več storitev kot jih predpisujejo standardi in normativi. Polh pa je dodal, da če nekdo ne bo dosegel standardov in normativov, bi bil v okviru variabilnega dela plače lahko deležen malusa.

Polh sicer pričakuje, da bodo učinki stavke večji, če bodo zdravniki vztrajali pri direktivi o evropskem delovnem času, "ker se bodo začele akumulirati ure, ki so bile že izdelane, in se jih bo težko prenašalo v naslednje obdobje. Tako da konec marca, v začetku aprila pričakujemo večje težave, ožja grla pri oskrbi pacientov".

V sindikatu pozdravljajo tudi zakon o kakovosti v zdravstvu, ki ga pripravlja ministrstvo, a opozarjajo, da brez sodelovanja zdravniških organizacij pri pripravi zakona, "iz tega ne bo nič" in dodajo, da vlada v celoti ignorira stroko.