»Država je dolžna zagotavljati zdravstveno varstvo«

Na ministrstvu si želijo, da bi bila mediacija med vlado in Fidesom uspešna

© Borut Krajnc

Na ministrstvu za zdravje so v odzivu na očitke Fidesa vnovič pojasnili razloge za sprejetje nekaterih ukrepov, med drugim predloga zakonske določitve minimuma dela zdravnikov v času stavke. Opozarjajo, da je država dolžna zagotavljati zdravstveno varstvo, pravica do stavke pa je neizpodbitna, a nikakor ne sme pretehtati nad drugimi pravicami.

V stavkajočem Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Fides so na novinarski konferenci po torkovi izredni letni konferenci med drugim ministrstvu za zdravje in vladi očitali, da namesto, da bi začeli reševati probleme, ki so se nakopičili v zdravstvu, so njihove aktivnosti usmerjene v to, da zdravništvo dodatno obremenijo in onemogočijo sindikalne aktivnosti. "To pravno barbarstvo se je izkazalo v mnogih aktih, ki so jih do zdaj sproducirali na vladi. Trenutno nam grozi še novela zakona o zdravniški službi, ki bo pravno-formalno izničila stavko, tako da stavka ne bo imela več takega efekta," je prepričan predsednik Fidesa Damjan Polh. Dodal je še, da omejevanje ustavnih pravic ni pravi način za reševanje.

Ministrstvo za zdravje pa odgovarja, da je država na podlagi ustave dolžna zagotavljati zdravstveno varstvo. Zato je vlada za zaščito najbolj ranljivih skupin, najbolj bolnih in tistih, pri katerih je lahko ogrožen socialni položaj, sprejela predlog omenjene novele zakona o zdravniški službi, ki določa minimum delovnega procesa zdravnikov, ki ga je treba zagotavljati v času stavke.

Spomnili so tudi, da je "za izboljšanje razmer v zdravstvu konec preteklega leta v veljavo stopil interventni zakon". Ta omogoča lažji prihod tujim zdravnikom v Slovenijo, nagrajevanje timov družinske medicine, nagrajevanje specializantov družinske medicine. Poleg tega zakon med drugim omogoča tudi izredni razpis za specializacije, kjer je pomanjkanje kadra.

Vlada je sprejela tudi uredbo za leto 2024, ki je nastala v tesnem sodelovanju z Združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije in Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in med drugim uvaja ambulante specializantov družinske medicine in nov standard ambulant. "Oba ukrepa prinašata večjo dostopnost do osebnega zdravnika," so prepričani.

Izpostavili so tudi, da se ministrstvo za zdravje pri pripravi vseh ukrepov in rešitev za izboljšanje zdravstvenega sistema posvetuje s širokim krogom deležnikov in strokovnjakov.

Sicer pa si na ministrstvu želijo, da bi bila mediacija med vladno in sindikalno stranjo uspešna in bi se stavka v dobro vseh čim prej zaključila, zato tudi spoštujejo dogovor, da se s sindikatom Fides pogovarjajo za zaprtimi vrati.

"Ves čas tudi poudarjamo, da večina zdravnikov med stavko kakovostno opravlja svoje delo. Za to se jim ponovno zahvaljujemo," so dodali.