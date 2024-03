»Mladostniki so sposobni razumeti različne poglede in oblikovati lastno mnenje«

Zavod za šolstvo odgovarja na predlog SDS o prepovedi izobraževanja mladoletnih o spolnih identitetah

© pxfuel.com

V zavodu za šolstvo ob predlogu SDS za prepoved izobraževanja mladoletnih o spolnih identitetah opozarjajo, da mora biti mladim zagotovljena pravica do učenja o raznolikostih in kompleksnosti sveta ter odnosov. "Mladostniki so sposobni razumeti različne poglede in oblikovati lastno mnenje," so prepričani.

SDS namreč državnemu zboru predlaga dopolnitve kazenskega zakonika, s katerimi bi bilo mladoletnim osebam pri vzgojno-izobraževalnih vsebinah prepovedano podajati vsebine, ki "spodbujajo ali prikazujejo odstopanje od samoidentitete, ki ustreza spolu ob rojstvu, spremembo spola ali homoseksualnost". V SDS menijo, da s tem zagotavljajo varstvo otrok.

Kot so opozorili v Zavodu RS za šolstvo, pa konvencija o otrokovih pravicah jasno določa, da imajo mladi pravico do izobraževanja, ki spodbuja njihov skladen razvoj, pravico do svobode izražanja in informiranosti. "To med drugim vključuje tudi razumevanje različnih kultur, identitet in vrednot. Mladim mora biti zagotovljena pravica do učenja o raznolikostih in kompleksnosti sveta ter odnosov," opozarjajo.

Na nekatere bojazni pa odgovarjajo tudi z izkazanim zaupanjem mladim: "Mladostniki so sposobni razumeti različne poglede in oblikovati lastno mnenje, izobraževanje pa mora temeljiti na znanstvenih dognanjih, spoštovanju človekovih pravic in uveljavljanju dostojanstva vsakega posameznika. V skladu s temi načeli je pomembno, da se izobraževanje mladih izvaja odgovorno, brez predsodkov in z namenom spodbujanja strpnosti in sobivanja."

Izpostavili so še, da vzgoja in izobraževanje v Sloveniji temeljita na demokratičnih načelih, zagotavljanju varnega in spodbudnega učnega okolja ter strokovni usposobljenosti izvajalcev vzgojno izobraževalnega procesa.

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja med cilji navaja tudi zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, rasno, etnično in narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo oziroma invalidnost. Pa tudi vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi, so še spomnili na zavodu za šolstvo.