Gibanje Svoboda še brez kandidatne liste za evropske volitve

Minister Boštjančič novi podpredsednik stranke

Premier in predsednik stranke Gibanje Svoboda Robert Golob

© Luka Dakskobler

Svet Gibanja Svoboda je imenoval finančnega ministra Klemna Boštjančiča na mesto podpredsednika stranke. Kandidatne liste, s katero bodo nastopili na evropskih volitvah, medtem še niso potrdili. Zeleno luč so prižgali sedmim kandidatom, med njimi sedanjima evropskima poslancema, Ireni Jovevi in Klemnu Grošlju, dve mesti pa sta še odprti.

Izvršni odbor in svet stranke sta opravila razpravo o evidentiranih kandidatih za evropske poslance. Člani so soglašali s sedmimi kandidati, je po sejah organov Svobode dejala predsednica sveta stranke Nataša Avšič Bogovič.

Imen sedmih potrjenih kandidatov v stranki uradno še ne razkrivajo, je pa Avšič Bogovič potrdila, da so med njimi tudi imena aktualnih poslancev državnega zbora. Po informacijah STA sta to Tamara Vonta in Uroš Brežan. Na listi bosta tudi oba evropska poslanca Svobode, Joveva in Grošelj. Prav tako naj bi bili v naboru omenjenih sedmih kandidatov še predsednik strankinega podmladka Matej Grah, direktor postojnske porodnišnice Aleksander Merlo in državna sekretarka za odnose z državnem zboru v kabinetu predsednika vlade Maša Kociper.

Sicer pa je izvršni odbor stranke še pooblastil predsednika stranke Roberta Goloba, da v naslednjih dneh opravi še zadnje pogovore z evidentiranimi kandidatkami in kandidati, med katerimi bodo torej z dvema popolnili kandidatno listo devetih favoritov, na katere bo stranka stavila v boju za sedeže v Evropskem parlamentu.

Kandidatna lista pa bo v celoti potrjena na posebnem dogodku stranke, Festivalu Svobode, 6. aprila v Zbiljah.