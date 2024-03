Vojaška politika v novi dobi

Se interesi slovenske družbe res ujemajo z interesi vodilnih članic EU in Nata, torej z interesi njihovih vladajočih razredov?

Stratega: Marjan Šarec, obrambni minister, in Damir Črnčec, državni sekretar

Vojaške strateške cilje bomo dosegli z ustrezno vojaško držo, s čimer bomo izvajali odvračanje in zadrževali varnostne grožnje ter se spoprijemali z njimi čim bliže njihovega nastanka in čim dlje od naše države ter zunanjih meja Evropske unije in Nata. – To ni odlomek iz strategije neokolonialne velesile, ki si jemlje pravico do preventivnih udarov v »varnostnem okolju« od vzhodne Evrope prek Bližnjega vzhoda do podsaharske Afrike. To je povzetek iz predloga vojaške strategije male države, ki naj bi po ustavi »pri zagotavljanju varnosti izhajala predvsem iz mirovne politike ter kulture miru in nenasilja«, oziroma male vojske, katere temeljna naloga je po zakonu »odvračanje napada na državo ter obramba neodvisnosti, nedotakljivosti in celovitosti države«.