Marjan Šarec / »Slovenska vojska je vse tisto, kar morda manjka v naši družbi«

V Vojašnici Petra Petriča v Kranju so ob 20. obletnici vstopa Slovenije v zvezo Nato danes pripravili dogodek, na katerem so gorenjskim srednješolcem predstavili možnosti vključevanja v Slovensko vojsko. Nagovoril jih je tudi minister za obrambo Marjan Šarec, ki opaža precejšen interes mladih za sodelovanje.

Kot je mlade nagovoril Šarec, vsak dan poslušamo o krizi vrednot, o tem, kako ne znamo stopiti skupaj in sodelovati, koliko je v naši družbi droge in drugih težav. "Odgovor na vse to ima Slovenska vojska. Slovenska vojska je vse tisto, kar morda manjka v naši družbi," je izpostavil in dodal, da je Slovenska vojska družina in da je lahko za marsikoga uresničenje sanj.

Pojasnil je, da lahko v Slovenski vojski svoje mesto najdejo posamezniki številnih poklicev, kot so denimo kuhar, mehanik, inženir in zdravnik. "Katerikoli poklic bi želeli opravljati, ga lahko v Slovenski vojski in kaj je lepšega, kot služiti domovini," je zbranim dejal Šarec. Ob tem je poudaril, da je Slovenska vojska odprta za oba spola, da ne ločuje med moškimi in ženskimi poklici ter da ponuja veliko možnosti napredovanja.

V izjavi medijem je Šarec povedal, da so njegove izkušnje s predstavitev, kakršna je bila današnja, da mlade Slovenska vojska zelo zanima. Močno se je, odkar so odpravili omejitev prijav, povečala tudi udeležba na taborih. Lani so na njih našteli več kot 700 mladih. Veliko se jih potem odloči tudi za različne oblike vključevanja v vojsko.

Mladoletni dijaki se lahko učijo vojaških veščin na šestdnevnih taborih za mlade, polnoletni študenti in dijaki pa na dvotedenskih vojaških taborih. Prostovoljno služenje vojaškega roka traja tri mesece in je lahko odskočna deska za nadaljevanje vojaške kariere kot poklicni vojak, častnik ali pogodbeni rezervist. Slovenska vojska ponuja tudi štipendije in možnosti opravljanja prakse.

Današnja predstavitev možnosti vključevanja v Slovensko vojsko je sovpadala s seznanitvijo vojaških obveznikov leta 2006 s pravicami in dolžnostmi ter s praznovanjem 20. obletnice vstopa Slovenije z zvezo Nato, čemur je sicer danes posvečena državna proslava na Brdu pri Kranju.

Omenjene proslave se udeležuje tudi minister Šarec, ki je že v Kranju medijem na kratko spregovoril o obletnici. Kot je poudaril, je zveza Nato pravzaprav najcenejša zavarovalna polica za Slovenijo. "Nekateri govorijo, da bi morali biti nevtralni in ne vem kaj še vse, ampak se ne zavedajo, da imamo kot del zveze Nato pravzaprav zagotovljeno varnost po najnižji ceni," je dejal Šarec.

Pojasnil je, da denimo Švica, ki jo nekateri radi dajejo za vzor nevtralnosti, namenja bistveno večja sredstva za obrambo. "Tako bi bilo tudi pri nas, če bi želeli biti varni, sploh v današnjem spreminjajočem se svetu," je opozoril Šarec, prepričan, da je zveza Nato edini garant varnosti in stabilnosti. "To je obrambna organizacija in če pride do najhujšega, velja vsi za enega, eden za vse in to je tisto, kar je pomembno," je sklenil.