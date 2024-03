Stojmenova Duh / »Svoje naloge sem vestno opravljala«

Koalicijske poslanske skupine interpelacije o delu ministrice ne bodo podprle

Ministrica Emilija Stojmenova Duh

© Vlada RS, Flickr

Ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh je med današnjo obravnavo interpelacije zavrnila vse očitke o sumu nevestnega, neodgovornega in negospodarnega dela, zavajanja javnosti, neuresničevanja obljub ter opustitve dolžnega ravnanja. Kot je zagotovila, je s svojim delom in ekipo vestno opravljala svoje naloge.

Poslanci SDS so interpelacijo zoper ministrico vložili konec januarja. Kot je danes pojasnil poslanec SDS Tomaž Lisec, so interpelacijo vložili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj nevestnega dela v službi, oškodovanja javnih sredstev, davkoplačevalcev in javnih financ zaradi negospodarnega in nesmotrnega nakupa 13.000 računalnikov ter negospodarnega in nesmotrnega upravljanja s 6,5 milijona evrov vredno investicijo.

Stojmenova Duh je v nastopu pred poslanci v DZ vse očitke SDS ostro zavrnila. "Vse aktivnosti so bile izvedene skladno z zakonodajo, transparentno, učinkovito in z gospodarnim upravljanjem javnih sredstev," je dejala.

Lisec je ministrici očital, da je s tem nakupom računalnikov "zakuhala eno največjih afer aktualne vlade do sedaj". Vendar kot pravi Stojmenova Duh, nakup računalniške opreme za tiste, ki jo najbolj potrebujejo, ni nobena afera.

Glede očitkov o negospodarnem upravljanju javnih sredstev je ministrica spomnila na 29 milijonov evrov, ki jih je prejšnja vlada namenila mladim, ne glede na njihov socialni položaj, za digitalne bone za nakup računalniške opreme. Ob očitkih o zavajanju javnosti pa je dejala, da je prejšnja vlada javnosti zamolčala, da je v proračunu za izvajanje izobraževanj za osnovne digitalne kompetence starejših namenila sredstva za največ 5000 oseb, medtem ko je v tej starostni skupini več kot 750.000 upravičencev.

Ob očitkih o netransparentnosti nakupa prenosnikov je Stojmenova Duh pojasnila, da je šlo za odprt postopek, na katerega se je lahko prijavil kdorkoli, ki je izpolnjeval pogoje. "Vsa razpisna dokumentacija je javno objavljena in dostopna in vsak lahko preveri, da v tem postopku ni bilo nobene korupcije," je zatrdila.

Stojmenova Duh je v nastopu pred poslanci v DZ vse očitke SDS ostro zavrnila. "Vse aktivnosti so bile izvedene skladno z zakonodajo, transparentno, učinkovito in z gospodarnim upravljanjem javnih sredstev," je dejala.

Trditve, da na ministrstvu niso vedeli, za koga kupujejo računalnike, je Stojmenova Duh označila za laž. Lani sprejeta novela zakona o spodbujanju digitalne vključenosti je po njenih besedah namreč jasno določila upravičence do izposoje računalniške opreme, in sicer so na prvem mestu upravičenci do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka ali izredne denarne socialne pomoči, nato so otroci s posebnimi potrebami, potem so osebe s statusom invalida in na koncu upokojenci, ki prejemajo pokojnino nižjo od zagotovljene pokojnine.

Po lanskih avgustovskih poplavah je bil sprejet zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki določa, da ministrstvo zagotovi prenosne računalnike osebam javnega prava, ki izkažejo, da jim je bila v poplavah in plazovih uničena ali poškodovana računalniška oprema, ki jo potrebujejo za delo. Septembra lani je ministrstvo nato vsem slovenskim občinam poslalo poziv za posredovanje seznamov uničene ali poškodovane opreme. Na koncu je 39 računalnikov dobilo osem občin.

Veliko zavajanja je bilo po prepričanju ministrice tudi glede opremljanja šol z računalniško opremo. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje jih je obvestilo, da je vsako leto zaradi zastarevanja po zavodih treba obnoviti od 7000 do 10.000 prenosnikov. Ministrstvo je nato približno 3000 prenosnikov tudi že razdelilo šolam.

V preteklih tednih je bilo iz vrst SDS mogoče slišati kritike, da ministrstvo ni sprejelo bistvenih ukrepov za spodbujanje digitalizacije. Ministrica je v današnjem nastopu izpostavila sprejetje zakona o elektronskih komunikacijah in sodelovanje pri pripravi zakona o obnovi in razvoju, v okviru katerega so predvideni tudi ukrepi za sofinanciranje gradnje visoko zmogljivih komunikacijskih omrežij. V torek je bil prav tako sprejet zakon o izvajanju uredbe o enotnem trgu digitalnih storitev.

Poleg priprave različnih strateških dokumentov, je ministrstvo izvedlo aktivnosti za digitalno opismenjevanje prebivalstva. "V različne projekte razvoja digitalnih kompetenc je bilo lani vključenih več kot 5200 mladih, preko 23.400 starejših in 513 žensk, ki so pričele s prekvalifikacijo v IKT poklice," je navedla Stojmenova Duh.

Koalicijske poslanske skupine interpelacije o delu ministrice za digitalno preobrazbo Emilije Stojmenove Duh, v kateri ji SDS očita nevestno in negospodarno delo, ne bodo podprle. Poudarile so, da je iskanje rešitve za razdelitev prenosnih računalnikov res trajalo dolgo, a da je to sedaj rešeno. Predlog SDS tako podpirajo le v NSi.