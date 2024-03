Roberta Metsola brez odgovora

Predsednica evropskega parlamenta nima jasnega mnenja o pravici do splava

Protest med »sproščenim pogovorom« s predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo

© Inštitut 8. marec

V ponedeljek so aktivisti Inštituta 8. marec v okviru evropske kampanje My voice, my choice (Moj glas, moja izbira) predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo pozvali, naj izrazi svoje mnenje o splavu kot temeljni človekovi pravici. A tega ni storila.