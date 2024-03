»Orbán poudarja svoje povezave s Kitajsko, da se predstavlja kot globalni akter«

IZJAVA DNEVA

"V času, ko EU in ZDA svarita pred preveliko odvisnostjo od vse bolj avtoritativne Kitajske, je Orbán pospešil svojo zavezo, da bo v madžarski zunanji politiki vzpostavil politiko 'odpiranja na vzhod? in postal najzanesljivejši partner Pekinga v EU."

"Orbán poudarja svoje povezave s Kitajsko, da se predstavlja kot globalni akter. Kitajske naložbe podpirajo in legitimirajo njegovo klientelistično korupcijsko mrežo, pri čemer se bo zanašal na naložbe iz avtokratskih držav, kot je Kitajska, da bi okrepil podporo doma. Zato bo Madžarska pod vodstvom Orbána verjetno ostala glavna ovira pri skupnem odločanju EU, katere cilj je preprečiti vse večji globalni vpliv Kitajske."

(Edit Zgut-Przybylska, izredna profesorica na Inštitutu za filozofijo in sociologijo Poljske akademije znanosti in gostujoča raziskovalka na Inštitutu za demokracijo CEU, o tem, da .Orbán v svojem evroskeptičnem diskurzu ideološko oblikuje vezi Madžarske z avtokratskimi državami, kot so Kitajska, Rusija in srednjeazijske države: via Delo)