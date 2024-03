Netanjahu odobril nov krog pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi

Pogajanja bodo potekala v Dohi in Kairu

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je odobril nov krog pogajanj o prekinitvi ognja v Gazi, ki bodo potekala v Dohi in Kairu, je danes sporočil njegov kabinet. Dodal je, da je Netanjahu o novem krogu pogajanj že razpravljal s šefom izraelske obveščevalne službe Mosad Davidom Barneo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu je pripravljenost na nov krog pogajanj izrazil po tem, ko je v ponedeljek Varnostni svet Združenih narodov sprejel resolucijo, ki zahteva takojšnjo prekinitev ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bo vodila v trajno premirje.

Izrael sicer kljub resoluciji še naprej nadaljuje smrtonosne napade na Gazo. S palestinskim islamističnim gibanjem Hamas pa sta od sprejetja resolucije drug drugega večkrat okrivila za to, da jima ni uspelo doseči dogovora.

Katar, ki si že dlje časa prizadeva za prekinitev sovražnosti, je medtem v torek sporočil, da se pogovori med Hamasom in Izraelom o prekinitvi ognja in izpustitvi zajetih talcev nadaljujejo, vendar so sprti strani in posredniki v konfliktu od takrat ponudili le malo dodatnih informacij.