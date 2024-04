Papež / »Vojna je vedno nesmisel«

Poziv k miru v Gazi

Papež Frančišek

© Benhur Arcayan / WikiCommons

Papež Frančišek je v tradicionalni poslanici ob veliki noči opozoril na vojne v svetu in spomnil na žrtve številnih konfliktov. Na Trgu sv. Petra v Vatikanu, kjer se je zbralo na deset tisoče vernikov, je pozval k prekinitvi ognja v Gazi in dostopu humanitarne pomoči v tej palestinski enklavi. Spomnil je tudi na vojno v Ukrajini.

Papež je ob vrhuncu velikonočnih praznovanj vodil velikonočno bogoslužje, po katerem je na Trgu svetega Petra razglasil velikonočno sporočilo in daroval blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi). Po navedbah Svetega sedeža se je na trgu zbralo kakih 60.000 ljudi.

V svoji poslanici ob tem najpomembnejšem krščanskem prazniku je Frančišek z balkona bazilike sv. Petra spomnil na številne vojne in krize v svetu. "Danes težke, pretežke gmote zapirajo upanje človeštva. Gmota vojne, gmota humanitarnih kriz in kršitev človekovih pravic, gmota trgovine z ljudmi," je dejal.

Pri tem je spomnil na žrtve številnih konfliktov, med drugim v Izraelu in Palestini ter v Ukrajini. V povezavi z vojno v Ukrajini je pozval k izmenjavi vseh ujetnikov med Kijevom in Moskvo.

Frančišek je ponovil tudi svoj poziv k zagotovitvi dostopa humanitarne pomoči za Gazo, takojšnji izpustitvi zajetih talcev 7. oktobra lani in takojšnji prekinitvi ognja v Gazi. Pri tem je opozoril na "izčrpano civilno prebivalstvo", še zlasti na trpljenje otrok.

"Vojna je vedno nesmisel," je poudaril papež. "Ne dopustimo, da bi vojni vetrovi še močneje zapihali nad Evropo in Sredozemljem," je dodal in pozval, naj se ne prepustimo logiki orožja in ponovnega oboroževanja.

Frančišek se je spomnil tudi drugih konfliktov, med drugim v Siriji, Libanonu, Armeniji in Azerbajdžanu, na Haitiju in v Mjanmaru ter v Afriki. Papeževe pozive k miru so ljudje na trgu pospremili s ploskanjem.