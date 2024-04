Trump plačal 175 milijonov dolarjev varščine v tožbi države New York

S tem se je za zdaj izognil zaplembam premoženja v postopku po civilni tožbi pravosodne ministrice New Yorka Letitie James

© Gage Skidmore / Flickr

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je v ponedeljek položil 175 milijonov dolarjev varščine, s čimer se je za zdaj izognil zaplembam premoženja v postopku po civilni tožbi pravosodne ministrice New Yorka Letitie James, poročajo ameriški mediji. Trump lahko sedaj nadaljuje s pritožbenim postopkom na izrečeno kazen.

Državni sodnik Arthur Engoron je nekdanjemu predsedniku ZDA zaradi poslovnih prevar izrekel 355 milijonov dolarjev kazni, ki je z obrestmi doslej narasla že na skoraj pol milijarde dolarjev. Trump toliko denarja ni uspel najti in je prizivno sodišče New Yorka zaprosil za odpravo varščine.

Sodišče mu ni ugodilo, vendar je varščino prejšnji teden znižalo na 175 milijonov dolarjev, ki jih je v Trumpovem imenu v ponedeljek plačalo finančno in zavarovalniško podjetje Knight Insurance Group iz Los Angelesa. Za zdaj še ni jasno, kakšno jamstvo je Trump podjetju dal v zameno za plačilo varščine.

Če bo izgubil pritožbeni postopek, bo Trump kazen moral plačati, vendar se to lahko zavleče za več mesecev ali celo več let. Ob tem pa mu zvezna država New York do konca postopka ne bo mogla zapleniti premoženja.

Trump je marca plačal tudi 91,6 milijona dolarjev varščine v civilni tožbi kolumnistke E. Jean Carroll, ki jo je prav tako izgubil, vendar se je tudi v tem primeru pritožil.

