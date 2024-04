Google pristal na izbris ogromnih količin podatkov iz zgodovine iskanja

Gre za poravnavo, s katero bi se Google izognil sojenju v skupinski tožbi, ker je beležil zgodovino iskanja milijonov uporabnikov v ZDA, ki so bili prepričani, da tehnološko podjetje ne beleži podatkov njihove zgodovine iskanja po spletu

Spletni velikan Google je pristal na izbris ogromnih količin podatkov iz zgodovine iskanja. Gre za poravnavo, s katero bi se Google izognil sojenju v skupinski tožbi, ker je beležil zgodovino iskanja milijonov uporabnikov v ZDA, ki so bili prepričani, da tehnološko podjetje ne beleži podatkov njihove zgodovine iskanja po spletu.

Predlagano poravnavo, ki je bila v ponedeljek predložena na zvezno sodišče v San Franciscu, mora zdaj odobriti še sodnica Yvonne Gonzalez Rogers. Zaslišanje je predvideno za 30. julij in če bo temu dogovoru prikimala, bo moral Google glede na sodne dokumente "izbrisati in/ali popraviti milijarde podatkovnih zapisov", povezanih z ljudmi, ki v brskalniku Chrome uporabljajo način brez beleženja zgodovine, je davi poročala francoska tiskovna agencija AFP.

"Ta poravnava je zgodovinski korak pri zahtevi, da velika tehnološka podjetja svojim uporabnikom transparentno predstavijo, kako zbirajo in uporabljajo uporabniške podatke, ter da izbrišejo in popravijo zbrane podatke," je prepričan odvetnik David Boies.

Prvotno vložena tožba iz junija 2020 je zahtevala najmanj pet milijard dolarjev odškodnine, vendar pa zdajšnja poravnava ne predvideva izplačila denarnih odškodnin. Dopušča pa uporabnikom Chroma, ki menijo, da se jim je zgodila krivica, možnost, da ločeno tožijo Google za denarno odškodnino.

Po pisanju AFP so pri Googlu dogovor o poravnavi pozdravili. "Veseli smo poravnave v tožbi, za katero smo vedno verjeli, da je neutemeljena," je v izjavi dejal tiskovni predstavnik Googla Jorge Castaneda in dodal, da bodo z veseljem izbrisali stare tehnične podatke, ki nikoli niso bili povezani s posameznimi osebami in njihovo personalizacijo.