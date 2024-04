Omejitve na področju kratkoročnega oddajanja nepremičnin

Gospodarski minister Matjaž Han z župani o spremembah pri sobodajalstvu in drugih izzivih

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je danes skupaj s svojimi sodelavci na Bledu srečal z župani občin zgornje Gorenjske in doline Soče. Ker gre za turistično območje, so posebno pozornost namenili načrtovanim zakonskim spremembam na področju sobodajalstva, o katerih so s predstavniki ministrstva govorili tudi novembra lani.

Gostitelj današnje razširjene koordinacije županov zgornje Gorenjske, blejski župan Anton Mežan, je bil zelo zadovoljen s tem, kar je danes slišal od ministra in njegove ekipe. "V zadnjem letu dni smo bili kar nekajkrat na vezi in sedaj lahko rečem, da župani nismo bili le poslušani ampak tudi slišani in mislim, da na koncu vsaj v nekaterih segmentih tudi uslišani," je izpostavil.

Vesel je, da na ministrstvu razumejo, da ima vsak konec Slovenije svojo specifiko. To velja tudi na področju turizma, zato je lahko v veljavi neka krovna zakonodaja, ki pa mora puščati lokalnim skupnostim, da zadeve prilagodijo svojim potrebam, je ocenil Mežan, ki je tako zadovoljen s smerjo, v katero naj bi šel novi zakon o gostinstvu, ki ureja tudi področje sobodajalstva.

"Osnovna težava, s katero se srečujemo pravzaprav na vsakem koraku, je, da turizem v Sloveniji ni enakovredno razvit. Imamo izredno obremenjena turistična območja in imamo območja, kjer se turizem šele razvija. Zato skušamo sedaj s tem zakonom najti takšno dikcijo, ki bo omogočala prilagoditve glede na lokalne potrebe," je povedala generalna direktorica direktorata za turizem Dubravka Kalin.

Trenutno sicer kaže, da naj bi bila v zakonu predlagana omejitev oddajanja nepremičnin v kratkoročni turistični najem 120 dni na leto in ne 30 ali 60 dni, o čemer se je sprva govorilo.

Han je pojasnil, da bodo, kar se tiče urejanja kratkoročnega oddajanja nepremičnin v najem turistom, dali bistveno več možnosti lokalnim skupnostim, da določijo omejitve. Končna verzija osnutka zakona, vključno s časovnimi in lokacijskimi omejitvami, je sicer trenutno še v pripravi in usklajevanju z deležniki, je povedala Kalin in dodala, da bo v javno obravnavo predvidoma šel konec tega meseca.

Županja sicer upa, da bo novi zakon predvsem prinesel ureditev področja sobodajalstva in ustrezen nadzor, da bo jasno, kdo so sobodajalci, da bodo ti izpolnjevali vse predpise in da bodo v večstanovanjskih objektih imeli tudi soglasja za oddajanje. Da pod novim zakonom ne bo več izigravanja zakonov in dampinških cen se nadeja tudi blejski župan.

Mežan je bil danes vesel tudi informacije, da bodo na voljo novi razpisi za sofinanciranje vlaganj v športno infrastrukturo. Tako na Bledu kot na Jesenicah morajo namreč prenoviti ledeni dvorani, ki imata zastarelo hladilno tehniko in stare kompresorje.

Še pred srečanjem z župani na Bledu pa se je minister Han danes sestal tudi s predstavniki gospodarstva na Jesenicah in se seznanil z njihovimi težavami. Opozorili so ga na problem cen električne energije, zlasti za male obrtnike, ter na problematiko večje obremenitve delodajalcev s ponovnim podaljšanjem obdobja, za katerega bolniško odsotnost delavca krije delodajalec, in sicer z 20 na 30 dni. Prav tako je bilo govora o pomanjkanju delovne sile in zaposlovanju tujcev.

Na Jesenicah so priložnost izkoristili tudi za to, da so ministru predstavili problematiko razvoja industrijske cone. "Občina je že naredila nekaj korakov k temu, da se zadeva uredi," je povedal jeseniški župan Peter Bohinec in navedel, da je sedaj potrebna predvsem še ureditev komunalne infrastrukture, za katero upa, da bodo nekaj sredstev prejeli tudi s strani EU ali države.