Biden in Trump slavila na strankarskih volitvah v štirih ameriških zveznih državah

Joe Biden / Donald Trump

© Gage Skidmore / Shealah Craighead

Ameriški predsednik demokrat Joe Biden in njegov republikanski izzivalec Donald Trump sta v torek brez težav osvojila vsak svoje strankarske volitve v New Yorku, Connecticutu, Rhode Islandu in Wisconsinu. Volitev se je udeležilo manjše število volivcev, saj sta Biden in Trump že osvojila nominaciji svojih strank.

Osvojitev nominacij jima je uspelo že v začetku marca, še preden so svoje povedali strankarski volivci v polovici od 50 zveznih držav ZDA. Oba sta si z zmagami po državah zagotovila zadostno število delegatov za potrditev predsedniške kandidature na konvencijah, ki jo bodo imeli republikanci julija v Milwaukeeju (Wisconsin), demokrati pa avgusta v Chicagu (Illiois).

Nekaj glasov, vendar nič delegatov, je sinoči od republikancev dobila nekdanja guvernerka Južne Karoline Nikki Haley, ki je že odstopila od tekme. Pri demokratih pa je bilo nekaj protestnih glasov proti Bidnu, ki niso šli nobenemu kandidatu. Le v državi New York jih je po neuradnih izidih nekaj več kot 15.000 dobila aktivistka Marianne Williamson.

Na letošnjih volitvah v ZDA, ki bodo prvi torek v novembru, bo poleg Bidna in Trumpa sodeloval še nečak nekdanjega predsednika ZDA Johna F. Kennedyja, Robert Kennedy mlajši, ki sicer ne more zmagati, vendar lahko odvzame nekaj glasov enemu ali drugemu kandidatu velike stranke.

Pred dnevi je za CNN povedal, da je Biden večja grožnja demokraciji v ZDA kot Trump, ker je njegova vlada pritiskala na družbena omrežja, da izbrišejo nekatere sporne vsebine, kot so na primer dobro znane Kennedyjeve teorije zarote glede cepiv proti nalezljivim boleznim.

