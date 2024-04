Slovenija / »Tudi v vojni morajo biti pravila«

Slovenija v Varnostnem svetu Združenih narodov (ZN) za neoviran humanitarni dostop do otrok v oboroženih spopadih

Slovenska predstavnica je na zasedanju Varnostnega sveta ZN o otrocih v oboroženih spopadih izrazila ogorčenje, da se otrokom še naprej onemogoča dostop do humanitarne pomoči, kar je opredelila kot okrutno in nehumano. Zasedanje, ki se je končalo brez ukrepa, je sklicala predsedujoča Varnostnemu svetu v aprilu Malta.

Članice Varnostnega sveta so s problematiko seznanili posebna predstavnica generalnega sekretarja ZN za otroke v oboroženih spopadih Virginia Gamba, namestnik izvršne direktorice Otroškega sklada ZN (Unicef) Ted Chaiban in izvršna direktorica fundacije Authentique Atim Niger-Thomas.

"Tudi v vojni morajo biti pravila. Vse strani v konfliktih morajo spoštovati svoje obveznosti po mednarodnem pravu," je dejala namestnica veleposlanika Ondina Drobnič Blokar in dodala, da mora vsaka stran v oboroženem spopadu posebno pozornost nameniti otrokom, kot določa konvencija o pravicah otrok.

Onemogočanje humanitarnega dostopa otrokom podaljšuje njihovo agonijo in izpostavljenost kršitvam človekovih pravic, še posebej deklicam tudi spolnemu nasilju. "Kako se lahko imamo za civilizirane, če lahko povzročimo toliko bolečin najbolj ranljivim", se je vprašala in pozvala vse strani v vseh konfliktih, naj prekinejo sovražnosti, kar je pogoj za dostavo humanitarne pomoči.

V nadaljevanju je naštela grozljive primere trpljenja otrok po svetu. V Sudanu 220.000 otrokom grozi smrt zaradi lakote, stradajoči otroci umirajo v Gazi, v Jemnu pa je podhranjena polovica otrok, mlajših od pet let.

V Afganistanu dekleta nimajo dostopa do zdravstva in izobraževanja, na Haitiju so v 70 odstotkih primerov spolnega nasilja otroci, v Mjanmaru šest milijonov otrok nima dostopa do pomoči, v Ukrajini dnevni napadi na civilno infrastrukturo otrokom onemogočajo dostop do hrane, vode in zdravstva.

Pohvalila je humanitarne delavce po vsem svetu in najostreje obsodila napade nanje ter zagotovila, da bo Slovenija nadaljevala s podporo boljši zaščiti otrok v oboroženih spopadih z zagotavljanjem hrane in dolgoročno psihosocialno in zdravstveno rehabilitacijo.