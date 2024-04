»Ne verjamem samo v Ameriko. Tako kot ne verjamem samo v Evropo.«

Generalni sekretar zveze NATO Jens Stoltenberg je poudaril, da so ZDA in Evropa v Natu skupaj močnejši. Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon pa je NATO označila za zavezništvo vrednot, ki nam daje varnost in stabilnost.

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ob 75. obletnici ustanovitve Nata danes dejal, da je zavezništvo večje in močnejše kot kdaj koli prej. Poudaril je tudi, da so ZDA in Evropa v Natu skupaj močnejši. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je na slovesnosti v Bruslju Nato označila za zavezništvo vrednot, ki nam daje varnost in stabilnost.

"Danes praznujemo 75. obletnico najmočnejšega, najtrajnejšega in najuspešnejšega zavezništva v zgodovini, Organizacije Severnoatlantske pogodbe - Nata," je dejal Stoltenberg na slovesnosti v Bruslju v navzočnosti zunanjih ministrov 32-članskega zavezništva.

Stoltenberg je v nagovoru poudaril pomen čezatlantskega zavezništva. Evropa po njegovih besedah potrebuje Ameriko za svojo varnost. Pri tem je izpostavil nujnost poštene delitve bremen. Vendar pa tudi Severna Amerika potrebuje Evropo, je dodal.

Stoltenberg je ob tem spomnil, da je bil ob napadih na ZDA 11. septembra 2001 prvič aktiviran 5. člen ustanovne pogodbe zavezništva, ki govori o kolektivni obrambi. ZDA imajo po njegovih besedah več prijateljev in več zaveznikov kot katera koli druga velika sila.

"Ne verjamem samo v Ameriko. Tako kot ne verjamem samo v Evropo. Verjamem v Ameriko in Evropo skupaj v Natu, ker smo skupaj močnejši in varnejši," je dejal Stoltenberg.

Na današnji slovesnosti so obeležili tudi obletnice pridružitve več držav, ki so v Nato vstopile v okviru več krogov širitve, med drugim 20-letnico vstopa sedmih članic, tudi Slovenije.

"Ne verjamem samo v Ameriko. Tako kot ne verjamem samo v Evropo. Verjamem v Ameriko in Evropo skupaj v Natu, ker smo skupaj močnejši in varnejši."



Jens Stoltenberg,

generalni sekretar Nata

Sloveniji članstvo v Natu skupaj s članstvom v EU daje varnost in stabilnost ter tudi priložnost, da spodbujamo stabilnost in varnost v naši neposredni soseščini Zahodnega Balkana, je v svojem nagovoru dejala zunanja ministrica Fajon.

"Nato je zagotovil dodatno platformo za promocijo človekovih pravic, še posebej pravic žensk, in nam dal tudi priložnost za izboljšanje odličnosti Slovenske vojske," je dejala. S tem je Slovenija postala sestavni člen čezatlantske povezave, je še dodala ministrica in ob tem vnovič potrdila zavezanost Slovenije zvezi Nato.

V luči današnje obletnice pa je 75 let obstoja Nata označila za "izjemen dosežek" zavezništva, ki temelji na skupnih vrednotah.

Fajon je pri tem izrazila nadaljnjo podporo Ukrajini in njenim ljudem, ki si zaslužijo živeti v miru in stabilnosti kot tudi, da sami odločajo o svoji varnostni ureditvi. Slovenija pa se bo za podporo Ukrajini zavzemala tudi v Varnostnem svetu ZN, kjer je trenutno nestalna članica, je dejala.

"Nato je zagotovil dodatno platformo za promocijo človekovih pravic, še posebej pravic žensk, in nam dal tudi priložnost za izboljšanje odličnosti Slovenske vojske."



Tanja Fajon,

slovenska zunanja ministrica

Na sedežu Nata v Bruslju je v počastitev visokega jubileja razstavljen tudi original ustanovne listine, podpisane 4. aprila 1949 v Washingtonu.

Kot je dejal Stoltenberg, washingtonska pogodba vsebuje samo 14 odstavkov na le nekaj straneh. "Še nikoli ni en sam dokument s tako malo besedami toliko ljudem toliko pomenil - toliko varnosti, blaginje in miru," je dejal Norvežan.

Na današnji dan pred 75 leti je takrat 12 držav, dve severnoameriški in deset evropskih, podpisalo severnoatlantsko pogodbo, s katero je bilo ustanovljeno zavezništvo. Zavezništvo je bilo ustanovljeno ob začetku hladne vojne in okrepljenih napetosti med Zahodom in Sovjetsko zvezo.

Nato je danes največje obrambno zavezništvo na svetu, v katerem je 30 evropskih in dve severnoameriški državi. Kot zadnja se je zavezništvu marca pridružila Švedska.

4CN9WIeJuLs